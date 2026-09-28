Leur maison a brûlé à Los Angeles : ils rachètent une villa de 1911 pour 1 dollar, à une condition

Suite à l’incendie de sa maison à Los Angeles, un couple a décidé d’acheter une villa pour 1 dollar et de la transporter jusqu’à son terrain. Une idée qui lui a fait gagner du temps et de l’argent.

Après avoir perdu leur maison d’Altadena dans l’incendie Eaton de janvier 2025, Evan et Caitlin Chambers ont acheté une demeure de 1911 pour un dollar. Mais cette acquisition avait une condition : récupérer le bâtiment à Hollywood et le transporter jusqu’à leur terrain, dans le comté de Los Angeles.

Le prix symbolique ne comprenait donc ni le terrain d’origine, ni le déménagement, ni la remise en état. Selon les reportages de LAist et de Dwell publiés en 2025, le couple prévoyait un budget d’environ 550 000 dollars pour l’opération. Une somme considérable, mais une solution qu’ils jugeaient plus accessible qu’une construction neuve.

Une maison ancienne plutôt qu’une reconstruction

Au départ, le couple a envisagé de reconstruire. D’après Dwell, les estimations atteignaient 500 à 700 dollars par pied carré, soit environ 5 400 à 7 500 dollars par mètre carré. Leur assurance California FAIR Plan leur avait versé 300 000 dollars : ils avaient bien été indemnisés, mais étaient sous-assurés face à la perte de leur logement.

Crédit photo : Dwell

C’est Caitlin qui a trouvé une autre piste sur Instagram. Le compte Before The 101 signalait qu’une maison de style Craftsman, construite en 1911 à Hollywood, était menacée de démolition. Cette demeure d’environ 223 mètres carrés devait laisser place à un ensemble de logements à prix abordables.

Le couple s’est rapproché de Morgan Sykes Jaybush, du cabinet d’architecture Omgivning. Avec son aide, ils ont pu joindre le propriétaire et proposer un dollar pour la maison. Le vendeur y trouvait aussi un intérêt : le déplacement lui épargnait les frais de démolition du bâtiment, tout en libérant sa parcelle pour son nouveau projet.

La condition : transporter la maison jusqu’à Altadena

Caitlin trouvait dommage de voir disparaître cette demeure. Mais pour la sauver, il fallait organiser un chantier bien particulier. Le Historic House Relocation Project, porté par Omgivning, met justement en relation les propriétaires de bâtiments menacés de démolition avec des personnes disposant d’un terrain pour les accueillir.

Crédit photo : Dwell

La maison a été découpée en plusieurs sections, chargée sur des camions et transportée de nuit sous escorte policière. Le reportage de Dwell, publié le 4 septembre 2025, la montre arrivée sur le terrain du couple. Dans ce même article, Caitlin raconte comment l’idée avait commencé à prendre forme :

“Je ne pensais pas pouvoir acquérir cette maison en particulier, mais j’ai commencé à me dire que déménager une maison était quelque chose que j’avais envie de faire. C’était seulement quelques semaines après l’incendie”.

Ce transport exige un itinéraire sur mesure. Selon LAist, les équipes doivent éviter les ponts, les passages inférieurs, les voies ferrées, les autoroutes et les lignes électriques. Une maison ne peut pas simplement emprunter le chemin le plus court : ses dimensions imposent de préparer le passage de chaque section.

À l’arrivée, le bâtiment n’est pas immédiatement habitable. Il est posé sur des supports provisoires, puis réassemblé pendant que de nouvelles fondations sont réalisées dessous. Omgivning explique que la réhabilitation comprend aussi la remise à niveau des installations et les adaptations nécessaires aux occupants, tout en préservant le caractère de la demeure.

La suite après cette vidéo

Un dollar à l’achat, un véritable budget de chantier

Dans ce dispositif, la cession porte sur le bâtiment, pas sur son emplacement initial. Omgivning prévoit un accord formalisant ce transfert pour un montant symbolique. Les acquéreurs doivent donc disposer d’une parcelle et prendre en charge le déplacement ainsi que la réhabilitation : le prix d’achat n’est que la première ligne du budget.

Crédit photo : Dwell

Pour financer leur projet, Evan et Caitlin comptaient sur leur indemnisation d’assurance, leurs économies et une cagnotte GoFundMe. LAist rapportait en juillet 2025 une enveloppe attendue d’environ 550 000 dollars. Il ne s’agissait pas d’une facture définitive. Pendant cette période, le couple vivait dans l’atelier de soufflage de verre d’Evan, à Pasadena.

Le temps nécessaire constituait un autre argument. En juillet 2025, LAist évoquait neuf à douze mois pour l’opération, contre environ trois ans pour reconstruire selon les retours recueillis par Jaybush. Ces durées étaient des prévisions, et non la confirmation d’un emménagement. Après le transport, il restait notamment à achever les fondations, à abaisser la maison dessus et à raccorder l’eau, le gaz et l’électricité.

Sources : LAist et Dwell