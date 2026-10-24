Jennifer et Kat, sœurs retraitées de 72 et 69 ans : « Nous avions toujours un crédit à rembourser et aucune épargne », elles s'installent en Dordogne dans une maison à 84 500 euros

Face au coût de la vie aux États-Unis, Jennifer et Kat, 72 et 69 ans, ont vendu leur logement pour acheter une maison en Dordogne à 84 500 euros.

Jennifer McGuire et Kat McAfee voulaient simplement profiter de leur retraite. En 2020, ces deux sœurs américaines de 72 et 69 ans font un constat implacable. Leurs seules pensions ne suffisent pas pour conserver un train de vie digne dans leur pays. Jennifer travaille encore dans une salle des ventes et Kat touche une pension d'invalidité.

Nous avons vu qu'avec nos prestations de sécurité sociale combinées, nous n'aurions pas une qualité de vie décente. Nous avions toujours un crédit à rembourser et aucune épargne

, confie Kat McAfee

Un gouffre financier à fuir

Leur grande maison de quatre chambres à Beacon, dans l'État de New York, pèse lourdement sur leur budget. Le crédit immobilier engloutit à lui seul 1 400 euros chaque mois. Pendant l'hiver, le chauffage de ce grand bâtiment ajoute une facture mensuelle de 560 euros. La décision s'impose d'elle-même. Les deux femmes mettent leur propriété en vente pour chercher un point de chute plus abordable à l'étranger.

Le marché américain joue en leur faveur. Leur logement trouve preneur en deux semaines pour 293 000 euros. La transaction dégage un bénéfice net de 90 000 euros. Elles écartent des destinations comme le Mexique ou l'Espagne. Les maisons à un euro en Italie les tentent un instant, avant qu'elles ne renoncent face à l'ampleur des rénovations. Jennifer se souvient alors de la Dordogne, visitée des années plus tôt, et de ses paysages vallonnés.

Une maison en pierre à 84 500 euros

Sur Internet, une annonce attire rapidement leur attention. Il s'agit d'une maison traditionnelle en pierre du Périgord, recouverte de tuiles en terre cuite. Le bien comprend deux grandes chambres, un salon sur deux niveaux, un garage et un vaste jardin détaché. Les sœurs formulent une offre de 82 000 euros, acceptée par les vendeurs. Elles ajoutent 2 500 euros pour conserver l'ensemble des meubles. Pandémie oblige, l'achat s'effectue entièrement à distance grâce aux vérifications d'un expert local.

Le déménagement s'organise autour d'un défi logistique de taille. Jennifer et Kat possèdent sept chats. Elles font appel à une société spécialisée dans le transport d'animaux pour gérer les formulaires, les rendez-vous vétérinaires et les vols de leurs animaux. Le service coûte 9 300 euros.

Il aurait été impossible pour nous de faire tout cela nous-mêmes

, admet Jennifer McGuire.

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Un nouveau départ dans le Périgord

Sur place, quinze mois après leur offre d'achat, elles découvrent enfin leur nouvelle demeure. Les volumes dépassent leurs espérances. Les démarches administratives demandent un peu plus de patience. L'ouverture d'un compte bancaire français les oblige à composer avec les horaires locaux. Les deux sœurs racontent avec amusement avoir mis leur réveil à 4 heures du matin aux États-Unis pour joindre leur banquier avant la sacro-sainte pause déjeuner française.

Aujourd'hui, Jennifer et Kat vivent confortablement avec un budget combiné de 41 000 euros par an. Le coût de la santé en France a considérablement réduit leurs inquiétudes. Leur assurance privée leur revient à 560 euros par mois à deux, et une simple consultation médicale coûte 25 euros.

La seule véritable épreuve aura été l'obtention du permis de conduire. L'État de New York ne dispose pas d'accord d'échange direct avec la France. Kat a dû repasser l'épreuve théorique dans une nouvelle langue pendant cinq mois. Mais aucune des deux femmes ne regrette ce virage radical. Toutes les deux comptent bien rester définitivement dans cette région française qu'elles décrivent fièrement comme « propre, verte et médiévale ».