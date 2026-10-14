Ce village loue des terrains de plus de 300 mètres carrés avec verger pour poser sa tiny house dès 690 euros par mois : il affiche complet presque toute l'année

Près de Durango au Colorado, ce village loue de grands terrains avec un verger partagé pour installer sa tiny house dès 690 euros par mois.

L'achat d'une tiny house répond souvent à un désir de simplicité. Les futurs propriétaires imaginent un logement minimaliste, posé en pleine nature. La réalité s'avère bien plus complexe au moment de chercher un stationnement. Trouver un terrain légal pour garer une maison sur roues à l'année relève du parcours du combattant dans de nombreuses régions. Les réglementations locales interdisent massivement ce type d'habitat sur des terrains nus. Les propriétaires se tournent alors vers des parcs pour camping-cars, souvent goudronnés, bruyants et dépourvus de verdure.

Au Colorado, le projet Hermosa Orchards Village propose une alternative radicale. Ce quartier fermé situé près de la ville de Durango offre exactement ce que recherchent les amateurs de petites surfaces : de l'espace extérieur. Ici, la maison doit obligatoirement être petite, mais le terrain mis à disposition se veut immense.

Des terrains géants pour des mini-maisons

Le lotissement compte 22 emplacements répartis sur près de trois hectares dans la vallée de la rivière Animas. La règle de base limite la taille des habitations à 38 mètres carrés maximum. En échange de cette contrainte intérieure, les résidents profitent d'un espace extérieur exceptionnel. Les parcelles louées mesurent entre 335 et plus de 557 mètres carrés. Cette surface dépasse largement les standards du marché des maisons mobiles. Les habitants ont la place de construire une grande terrasse en bois, de monter un cabanon de stockage obligatoire, ou d'installer des bacs potagers.

L'aménagement paysager joue un rôle central dans ce lotissement. Au lieu de diviser l'espace en de simples carrés d'herbe clôturés, les concepteurs ont planté un grand verger partagé. Ce point névralgique rassemble les habitants au centre du terrain. On y trouve des pommiers, des cerisiers, des pruniers et des abricotiers. Au moment des récoltes, chaque locataire peut cueillir librement les fruits frais pour sa consommation personnelle. Ce verger favorise les rencontres spontanées entre voisins, avec les sommets rocheux en toile de fond.

Un modèle économique pensé pour l'indépendance

Le modèle financier du village repose sur un principe simple. Les habitants achètent et possèdent leur maison, puis ils louent la terre sur laquelle elle repose. Le loyer mensuel oscille entre 690 et 830 euros (soit 750 à 900 dollars), selon les dimensions et l'emplacement exact de la parcelle. Ce tarif fixe inclut l'accès à l'eau courante, le raccordement aux égouts et le ramassage hebdomadaire des ordures. Le village fournit également un réseau d'eau d'irrigation. Cette eau est pompée directement dans la rivière voisine pour permettre d'arroser les pelouses pendant les mois chauds sans faire exploser la facture des résidents.

Le projet a vu le jour en 2021 sous l'impulsion de Chris Hall, un habitant de la région. L'idée lui est venue après avoir hébergé la tiny house d'un proche sur sa propre propriété. Il a rapidement identifié le besoin d'infrastructures adaptées pour ce mode de vie de plus en plus populaire. Il a équipé chaque parcelle d'une connexion internet par fibre optique, un détail très recherché par les télétravailleurs. Le loyer couvre également le déneigement des routes du village, un service indispensable face aux rudes hivers du Colorado. Les animaux de compagnie font partie intégrante du paysage. Chaque foyer est autorisé à posséder deux animaux, à condition de respecter la tranquillité du voisinage.

La région de Durango attire massivement les passionnés de grands espaces. Le village se situe à quelques kilomètres seulement de la forêt nationale de San Juan. Les locataires sortent de chez eux et accèdent presque immédiatement à des sentiers de randonnée réputés. En hiver, la station de ski de Purgatory se trouve à seulement vingt minutes de route. Le village affiche complet la majeure partie de l'année. Les concepteurs ont imposé une règle stricte pour préserver le calme du quartier : la location de courte durée est totalement interdite. Il est impossible de sous-louer sa tiny house sur des plateformes de tourisme le temps d'un week-end. Les futurs intéressés doivent s'inscrire sur une liste d'attente pour espérer récupérer un bout de verger lorsqu'un locataire décide de déménager.

Source : Tiny House Talk & Hermosa Orchards Village