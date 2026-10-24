Fini la plaque noire sur le plan de travail : cette induction cachée chauffe à travers 2 cm de pierre, voici son prix

Cachée sous un plan de 2 cm, l'induction devient invisible et l'on cuisine directement sur la surface. Elle coûte cher et impose des règles strictes.

Le carré noir a disparu du plan de travail. Chez Novy, Gaggenau ou Cooking Surface, la table à induction est fixée sous la surface, et l'on pose la casserole directement sur le plan pour faire bouillir l'eau des pâtes. Une fois la cuisson finie, il ne reste qu'une surface lisse, sans cadre ni joint à nettoyer.

Le principe séduit les cuisines haut de gamme. Il a un prix, et une série de règles que les showrooms mettent rarement en avant.

Une casserole qui chauffe à travers 2 centimètres de pierre

Le fonctionnement reste celui de l'induction classique. Des bobines placées sous le plan créent un champ magnétique qui traverse le matériau et fait chauffer directement le fond de la casserole. Le plan ne produit pas lui-même la chaleur.

Tous les plans ne s'y prêtent pas. Le modèle Undercover de Novy s'installe uniquement sous du Dekton de 20 millimètres d'épaisseur, une pierre ultracompacte fabriquée par l'espagnol Cosentino. Gaggenau a choisi le même matériau pour son Essential Induction, vendue en Europe depuis mai 2024. Cooking Surface n'accepte que la céramique de 20 millimètres du groupe ABK.

Pour savoir où poser sa casserole, il faut se fier à de petits repères. Chez Novy, des points centraux métalliques signalent les zones et cachent des capteurs de température. Chez Gaggenau, un point lumineux s'allume au centre du foyer. Les réglages passent par une télécommande sans fil ou par des boutons en façade.

Près de 4 000 euros, sans compter le plan

En France, le distributeur JLM Diffusion affiche la Novy Undercover à 3 999 euros TTC en version trois zones et à 4 299 euros en version quatre zones. Ce prix ne concerne que le bloc d'induction.

Il faut y ajouter le plan de travail lui-même, au moins 600 euros le mètre linéaire pour un matériau haut de gamme de 20 millimètres, puis environ 700 euros pour la découpe et la pose, selon les estimations du même distributeur. Novy garantit l'induction 5 ans et le plan en Dekton 25 ans.

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Les contraintes qu'on découvre après coup

Le dispositif ne s'adapte pas à une cuisine existante. Novy exige un caisson de 1,20 mètre de large sans compartiment intérieur, aucune autre découpe dans la zone de cuisson et une ventilation sous le plan. Pas question d'installer un lave-vaisselle, un réfrigérateur ou une cave à vin sous les foyers. Chez Cooking Surface, la notice interdit aussi les hottes intégrées au plan, sous peine d'annuler la garantie.

La cuisson elle-même change un peu. L'épaisseur du plan affaiblit le couplage magnétique, ce qui peut ralentir la montée en température. Certaines fiches techniques plafonnent la température de fonctionnement autour de 205 °C, ce qui limite les saisies très vives ou le wok à pleine puissance, note JLM Diffusion.

Reste la question des ustensiles. Il faut des fonds ferromagnétiques, comme pour toute induction. Gaggenau prévoit des protecteurs aimantés à fixer sous les casseroles pour éviter les rayures et étouffer le bruit. Cooking Surface va plus loin : sa notice rend obligatoires des cales hexagonales en silicone entre le plan et la casserole, car le récipient peut dépasser 300 °C.

Gare à la chaleur résiduelle

Un plan qui ressemble à n'importe quel plan reste chaud après la cuisson, à l'endroit où la casserole était posée. Novy allume une LED rouge sur la surface tant que la zone est chaude, et propose en option de projeter ce signal sur le sol de la cuisine. JLM Diffusion conseille aussi de ne laisser ni téléphone ni télécommande sur la zone : un objet posé au-dessus d'un inducteur peut chauffer sans qu'on s'en rende compte.

Source : Novy & JLM Diffusion