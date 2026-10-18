Pour le prix d'un petit appartement, il achète un village entier abandonné avec 44 maisons pour lui donner une seconde vie

Un entrepreneur américain a jeté son dévolu sur un village abandonné en Espagne afin de le métamorphoser et d’en faire un grand complexe touristique. Un projet ambitieux.

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Le village abandonné

Jason Lee Beckwith est un entrepreneur américain qui a décidé de se lancer un défi. Il a acheté le Salto de Castro, un ancien village espagnol construit en 1946 par une compagnie d’électricité afin de loger les employés de la centrale électrique.

Ce village, situé à Zamora, a été abandonné en 1989. Depuis, plusieurs investisseurs se sont succédés, mais aucun projet n’a abouti.

Un ancien village abandonné

Jason Lee Beckwith a acheté ce terrain au prix de 275 689 euros. Il est composé de 44 maisons dont cinq individuelles, un bar, une église, une école avec plusieurs salles de classe, une maison d’hôtes où il est possible de construire 14 chambres, une laverie, une ancienne caserne, une piscine ainsi que des installations sportives.

Le village abandonnéCrédit photo : Idealista

Comme dans tous les villages abandonnés, ces maisons sont aujourd'hui désertées et ont été vandalisées. Malgré cela, Jason Lee Beckwith veut transformer cet endroit laissé à l’abandon en complexe touristique.

Créer un grand complexe de vacances

L’entrepreneur s’est lancé dans la gestion de maisons d’hôtes après son troisième infarctus. Il a quitté son emploi dans une imprimerie, dans laquelle il avait travaillé toute sa vie, pour ouvrir une première maison d’hôtes. Cinq ans plus tard, il a tout vendu pour prendre une année sabbatique.

Epaulé de sa femme, il a ensuite repris son projet et a ouvert une maison d’hôtes en Espagne, où il s’est installé. Si les anciens propriétaires du village estimaient le coût de sa restauration à 2 millions de dollars, Jason Lee Beckwith pense que cette somme atteindra entre 4 et 7 millions de dollars. L’entrepreneur souhaite créer un grand complexe de vacances avec une auberge et un hôtel. En plus des offices religieux, l’église pourra abriter des concerts.

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“Un lieu accessible à tous”

Le gérant espère que son projet verra le jour d’ici deux ans. Il veut également créer un restaurant sur plusieurs niveaux, un espace pour les commerçants, un centre d’accueil, une piscine, un espace de loisirs ainsi qu’une aire de barbecue et de pique-nique.

“Ce sera un lieu accessible à tous, quel que soit leur budget. Je ferai en sorte que les gens du coin puissent venir en famille se baigner dans la piscine et pique-niquer. Tout le monde sera le bienvenu dans mon village”, a déclaré Jason Lee Beckwith au média local El País.

Pour financer son projet, l’entrepreneur est à la recherche d’investisseurs dans le monde entier et de subventions. En plus de l’aspect financier, il devra faire face à une contrainte environnementale. En effet, le village est situé au coeur du parc naturel des Arribes del Duero, ce qui signifie que le complexe devra être respectueux de l’environnement.

Il faudra donc attendre encore un peu pour voir si ce projet ambitieux verra le jour.

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Tourisme

Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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