Un spécialiste de la survie et sa femme renoncent à un appartement à Londres pour une île de 8 hectares à 135 000 dollars : quatre ans de travaux plus tard, leur maison est autonome

Au lieu d'acheter un appartement londonien, Bear Grylls et sa femme s'offrent une île privée de 8 hectares pour 135 000 dollars. Ils y bâtissent leur maison.

Un projet immobilier radicalement différent

Bear et Shara Grylls se marient en 2000. L'année suivante, le couple cherche à s'installer à Londres. Les prix de l'immobilier bloquent rapidement leur projet. Un appartement urbain classique coûte alors 288 000 dollars. Au lieu de concentrer leur budget sur un petit espace en ville, ils découvrent une annonce atypique et changent de trajectoire.

Une île privée de 20 acres, soit environ 8 hectares, est à vendre au large des côtes galloises. Elle est vendue avec une péniche amarrée sur la Tamise. L'ensemble coûte moins cher que l'appartement londonien ciblé. Le couple achète les bâtiments de l'île pour 135 000 dollars et la péniche pour 145 000 dollars.

Une île abandonnée au milieu de la mer

Le lieu se trouve à 1,2 kilomètre de la péninsule de Llŷn, près d'Aberystwyth au nord du Pays de Galles. La faune locale comprend des phoques gris, des dauphins et des oiseaux marins. Le terrain abrite un phare vieux de 200 ans et deux anciennes maisons de gardien de phare.

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Les bâtiments tombent en ruines. Ils n'ont ni électricité, ni eau courante, ni toit. Les rats occupent les lieux. Le spécialiste de la survie prend son premier bain sur place dans trois centimètres d'eau stagnante, pompée d'anciens réservoirs nettoyés pour l'occasion. La pluie s'infiltre partout à travers les décombres.

Quatre ans de travaux extrêmes

Le couple s'entoure d'amis pour rénover le site. Les travaux durent quatre ans. Ils fusionnent les deux anciennes structures pour créer une seule résidence familiale équipée de quatre chambres.

L'approvisionnement en eau potable exige des travaux lourds. Ils creusent un puits de 350 pieds, soit plus de 100 mètres de profondeur, directement dans la roche de l'île. La maison fonctionne aujourd'hui en totale autonomie. Des éoliennes et des panneaux solaires fournissent l'électricité. Un système de récupération traite l'eau de pluie.

La météo locale impose une construction massive. Les murs en calcaire font près de 60 centimètres d'épaisseur. Cette conception garde la bâtisse fraîche en été et chaude en hiver. La maison se dresse à 45 mètres au-dessus du niveau de la mer. La force des tempêtes projette pourtant régulièrement les embruns marins jusqu'aux vitres.

Une logistique quotidienne millimétrée

L'accès à la propriété s'effectue exclusivement par bateau. Le couple a dû patienter trois ans, jusqu'en 2018, pour obtenir l'autorisation de construire une cale de halage sur l'île. Le ravitaillement demande une organisation stricte. Un quad équipé d'une remorque transporte les provisions depuis l'embarcadère jusqu'à la maison.

La famille a depuis revendu sa péniche londonienne. Ils ont investi dans un luxueux appartement au sein de la Battersea Power Station à Londres et possèdent également un chalet dans les montagnes suisses, à deux heures de Genève. L'île galloise reste leur repaire privé, utilisé presque exclusivement par le couple et ses trois enfants.

Source : The Times of India