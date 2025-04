Quelles sont les étapes clés pour bien estimer ses travaux ?

Entreprendre la rénovation ou le réaménagement de son logement est un projet excitant. Encore faut-il trouver le bon artisan et que vous estimiez ses travaux pour savoir si votre budget est suffisant, s’il faut demander un coup de pouce de la banque ou s’il faut réévaluer leur ampleur. Il n’y a en effet rien de plus frustrant que de s’arrêter en plein milieu d’un chantier faute de moyens. Il faut aussi que la proposition du prestataire concorde avec votre vision.

Voici les étapes clés à respecter pour aboutir à une estimation réaliste.

Définissez avec précision la nature des travaux à accomplir

Déterminer la nature des travaux à réaliser est primordial. Cela permet d’obtenir une première idée de prix grâce aux outils en ligne, comme celui proposé par La Maison Saint-Gobain. Cela permet de savoir avant même de commencer si vous disposez du budget nécessaire pour avancer dans le projet de rénovation, d’aménagement ou d’extension. Entre une rénovation légère (peinture, carrelage, vitrification…) et une rénovation lourde (maçonnerie, charpente, isolation…), le coût varie largement.

Définir le type de travaux à accomplir permet aussi de savoir si des autorisations administratives sont nécessaires. L’aménagement des combles en un espace habitable impose une déclaration préalable ou un permis de construire en fonction de la surface gagnée. Il en est de même pour la pose d’une véranda ou pour la transformation d’un garage en chambre. Une rénovation énergétique ou esthétique peut par ailleurs nécessiter l'accord de la copropriété. N’hésitez pas à vous renseigner auprès des professionnels pour garantir la conformité de vos travaux.

Réalisez une cotation de qualité

La prochaine étape clé pour estimer ses travaux de manière juste consiste à réaliser une cotation. N’hésitez pas à vous référer au plan de votre maison ou de votre appartement pour fournir des mesures exactes. Si vous ne l’avez pas en votre possession, vous devrez prendre vous-même les mesures. Pour cela, vous pourrez vous appuyer sur les nombreux tutoriels vidéo disponibles sur les plateformes vidéo comme YouTube ou TikTok si vous avez la fibre du bricolage. Vous pourrez également demander conseil à des experts.

De la précision de la cotation dépend la précision de l’estimation. La quantité de matériaux dépendra en effet des mesures prises. À l’exception des travaux d’urgence (plomberie, électricité, fissures…), chaque mesure devra clairement figurer dans le devis fourni par l’artisan.

Déterminez la gamme des installations et des matériaux

Estimer ses travaux avec précision nécessite de connaître la gamme des matériaux, des installations et des appareils qui seront utilisés. Certains particuliers font l’erreur de choisir des marques au prix particulièrement élevé sans en disposer le budget. De nombreux produits d’entrée de gamme répondent aujourd’hui aux exigences qualitatives tout en affichant des prix limités.

Vous pourrez vous aider des nombreux conseils d’experts disponibles sur les sites spécialisés pour choisir de manière éclairée la peinture, les carreaux, les robinetteries, le lavabo, les luminaires…

Que vous souhaitiez un style contemporain, rétrochic, bohème, des offres correspondant à votre budget existent sur le marché, quelle que soit la gamme recherchée.

Vérifiez si vous êtes éligible aux aides

Pour certaines catégories de travaux de rénovation énergétique, des aides sont disponibles et permettent d’atténuer la facture finale. MaPrimeRénov permet ainsi de bénéficier d’un coup de pouce pouvant aller jusqu’à 63 000 euros selon l’ampleur des travaux. Disponibles auprès des fournisseurs d’énergie, les certificats d’économie d’énergie (CEE) peuvent être demandés pour des travaux d’isolation, de remplacement des fenêtres, de chauffage et de ventilation.

Pour des travaux énergétiques d’ampleur, vous pourrez demander l’éco-prêt à taux zéro. Le montant de la somme empruntée sans intérêt peut aller jusqu’à 50 000 euros pour une rénovation globale.

Attention, pour obtenir une aide, l’artisan en charge des travaux doit être reconnu garant de l’environnement.

Comparez les devis des artisans proches de chez vous

En plus du prix des installations, le coût des travaux inclut la main-d’œuvre de l’artisan. Il est donc important de comparer plusieurs devis pour obtenir le meilleur rapport qualité-prix. N’hésitez pas à solliciter au moins trois professionnels différents. Cela vous permettra d’avoir une vision globale des tarifs pratiqués dans votre région et de choisir l’artisan qui correspond le mieux à vos attentes et à votre budget.

Lors de la comparaison des devis, ne vous contentez pas de regarder le prix total. Analysez en détail chaque poste de dépense : coût des matériaux, tarif horaire de la main-d’œuvre, frais de déplacement... Un devis moins cher au premier abord peut s’avérer plus coûteux si certains éléments ne sont pas inclus.

Il existe aujourd’hui des sites de mise en relation qui vous permettront de trouver des artisans sélectionnés pour la qualité de leur prestation. N’hésitez pas à vous appuyer sur les avis publiés par d’anciens clients pour choisir votre prestataire.

Prévoyez une marge de sécurité

Il est rare qu’un chantier de rénovation se déroule sans imprévu. C’est pourquoi il est indispensable de prévoir une marge de sécuritédans votre budget. Cette marge, généralement de 10 à 15 % du coût total des travaux, vous permettra de faire face aux éventuels surcoûts.

Les imprévus peuvent être de différentes natures. Ils peuvent inclure la découverte de problèmes cachés (humidité, fissures...) ou la nécessité de remplacer des matériaux en cours de chantier. Vous pourrez aussi faire face à une augmentation inattendue des prix des matières premières.