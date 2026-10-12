Les punaises cherchent refuge chez vous avant l'hiver : pourquoi il ne faut surtout pas les écraser ni les aspirer

À l'approche de l'hiver, les punaises cherchent refuge dans nos maisons. Inoffensifs pour l'homme, ces insectes ne doivent surtout pas être écrasés.

Les températures baissent et les jours raccourcissent. Sur les façades exposées au soleil ou autour des encadrements de fenêtres, de gros insectes bruns ou verts font leur apparition. Les punaises cherchent activement un abri pour l'hiver.

Ce phénomène touche particulièrement la punaise diabolique, aussi appelée punaise marbrée. Originaire d'Asie de l'Est, cette espèce prolifère en Europe depuis le début des années 2000. L'impression d'invasion soudaine vient de leur regroupement tactique. Ces insectes passent l'hiver à l'état adulte. Ils abandonnent la végétation pour s'infiltrer dans les fissures des murs ou les interstices des portes afin de rester au sec et au chaud.

Des insectes inoffensifs pour l'humain

La punaise diabolique est totalement inoffensive pour nous. Elle ne pique pas et ne transmet aucune maladie. Elle représente en revanche un fléau redoutable pour la végétation. Cet insecte se nourrit de la sève de plus de 200 variétés de fruits et légumes. Ses piqûres provoquent des déformations et des taches irrémédiables sur les récoltes.

D'autres espèces adoptent ce même comportement automnal. La punaise verte indigène et la punaise grise cherchent elles aussi refuge dans les habitations. Plus récemment, la punaise verte du riz, originaire d'Afrique, s'est fortement propagée et s'établit désormais massivement dans nos régions tempérées.

Leur prolifération dépend directement de la météo estivale. Le centre de recherche agronomique Agroscope précise que la punaise diabolique produit une à deux générations par an selon les températures. L'Union allemande pour la protection de la nature rappelle qu'un été chaud et sec favorise une multiplication spectaculaire de ces insectes, dont les effets se constatent dès les premiers froids.

L'aspirateur diffuse l'odeur dans toute la maison

Face à une punaise sur le mur du salon, le premier réflexe consiste souvent à l'écraser ou à sortir l'aspirateur. C'est une erreur coûteuse. Lorsqu'elle se sent menacée ou qu'elle est écrasée, la punaise libère une sécrétion extrêmement malodorante pour repousser ses prédateurs. Si l'insecte est aspiré, le flux d'air de l'appareil va diffuser cette odeur persistante dans toute la pièce.

La méthode la plus saine consiste à capturer l'insecte en douceur. Recouvrez la punaise avec un verre, glissez délicatement une feuille de papier en dessous et relâchez-la à l'extérieur. Pour bloquer leur entrée, la pose de moustiquaires aux fenêtres et le colmatage des fissures de la façade restent les barrières les plus efficaces. Pensez également à inspecter minutieusement vos bûches de bois et vos plantes en pot avant de les rentrer dans la maison pour l'hiver.