Sur Amazon, cette piscine conteneur avec vitre en verre trempé est vendue 9 325 euros : il faut une grue pour la sortir du camion

Vendue par un marchand tiers, cette piscine hors sol imite un conteneur maritime. Prix, livraison, avis, démarches en mairie : voici ce que dit sa fiche.

Elle a la silhouette d'un conteneur maritime, une vitre pour voir les baigneurs sous l'eau et une pompe déjà installée. Sur Amazon, cette piscine hors sol est affichée à 9 325,66 euros, livraison en sus. Sur la même page, le site suggère des piscines tubulaires à moins de 80 euros : le contraste est saisissant.

La promesse tient en une phrase : avoir un bassin au look d'architecte sans creuser le jardin. Le modèle arrive d'un seul bloc, sans assemblage selon sa fiche. Il suffit de le poser sur une surface plane, de brancher l'électricité et le tuyau d'arrivée d'eau, puis de le remplir. Mais avant d'imaginer les apéros au bord de l'eau, la fiche produit mérite d'être lue jusqu'au bout.

Une piscine livrée d'un bloc, déchargée à la grue

Le vendeur décrit une structure en acier galvanisé renforcé, protégée par un revêtement multicouche contre la rouille. À l'intérieur, une doublure épaisse résistante aux UV est déjà posée. Le colis comprend aussi une pompe avec filtre à sable, un skimmer pour aspirer les débris en surface, des marches d'accès intégrées et des adaptateurs de tuyau.

La fameuse fenêtre est en verre trempé, montée dans un cadre métallique. Des raccords filetés permettent d'ajouter un chauffage ou une pompe à chaleur, vendus à part, pour se baigner hors saison.

Deux formats sont mentionnés : 3 mètres et 20 pieds. Ce second gabarit correspond à la taille d'un conteneur standard, soit environ 6 mètres de long pour 2,44 mètres de large. Le bassin ne se pose pas n'importe où : dalle de béton, terrasse en bois renforcée ou sol bien compacté. Surtout, la fiche prévient que son déchargement exige une grue ou un chariot élévateur. Pour une livraison à Paris, Amazon affichait 841,88 euros de frais de port et un délai de plusieurs semaines lors de notre consultation, début octobre.

Les détails qui doivent faire réfléchir avant de commander

En haut de la description, une mention surprend pour un achat de cette taille :

Veuillez noter que les prix indiqués ne sont pas définitifs.

Le vendeur, une boutique tierce baptisée WayKen, explique que les styles et les accessoires sont personnalisables. Il invite les acheteurs à le contacter avant toute commande, par message ou sur WhatsApp, via un numéro chinois. La marque affichée est « Generic », et le produit ne compte encore aucun avis client.

D'autres éléments interrogent. Les dimensions indiquées dans le tableau technique sont de 10 millimètres de côté, une valeur visiblement laissée par défaut. La description évoque tantôt une coque en fibre de verre, tantôt un cadre en acier galvanisé. Enfin, rien ne précise lequel des deux formats correspond au prix affiché. Avant de payer, mieux vaut donc obtenir par écrit les dimensions exactes, le prix final et les conditions de livraison.

Côté garanties, la page rappelle que les achats restent couverts par le droit de rétractation de 14 jours et par la garantie légale de conformité de deux ans, y compris auprès d'un vendeur tiers.

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Combien coûte une piscine conteneur ailleurs ?

Ces bassins taillés dans des conteneurs ou inspirés de leur forme ne sont pas nouveaux. En 2017, nous vous présentions déjà une entreprise australienne qui transformait des containers en piscines, vendues 20 000 dollars australiens pour 5 mètres et 30 000 pour 11 mètres.

En France, les fourchettes relevées par la plateforme professionnelle Hellopro vont de 8 000 à plus de 30 000 euros pour un modèle prêt à l'emploi, et jusqu'à 70 000 euros pour le haut de gamme. Avec ses 9 325 euros, l'offre d'Amazon se place donc dans le bas du marché. Il faut toutefois ajouter la livraison, la préparation du sol, le raccordement électrique et l'eau du premier remplissage.

Une déclaration en mairie est probablement nécessaire

Poser une piscine dans son jardin n'échappe pas au Code de l'urbanisme, même sans creuser. Selon Service-Public, un bassin non couvert de moins de 10 m² ne demande en général aucune autorisation, sous réserve du plan local d'urbanisme. Entre 10 et 100 m², une déclaration préalable doit être déposée en mairie. Au-delà, il faut un permis de construire.

Une piscine hors sol démontable installée moins de trois mois par an est dispensée de formalités, une durée réduite à quinze jours dans les secteurs protégés. Un bassin de 20 pieds, d'environ 6 mètres sur 2,44 mètres, dépasse le seuil de 10 m² et resterait en place toute l'année : la déclaration préalable a donc toutes les chances de s'imposer. Et dès qu'une autorisation est requise, la taxe d'aménagement s'applique aussi. Un coût supplémentaire que la fiche produit, elle, ne mentionne pas.

Source : Service-Public