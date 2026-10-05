« Je ne voulais pas gaspiller l'eau » : pourquoi laisser son récupérateur plein avant les gelées est une erreur

Garder une cuve d'eau de pluie pleine pour arroser au printemps semble malin, mais le gel peut la fissurer. Voici les gestes à faire avant les premières gelées.

Les nuits fraîches arrivent et, dans beaucoup de jardins, le récupérateur d'eau de pluie est resté plein. L'idée paraît pleine de bon sens : garder une réserve pour arroser dès le retour des beaux jours. Sauf que cette réserve peut coûter cher. Chez plusieurs fabricants et revendeurs, la consigne est la même : en cas de gel, il faut vider la cuve.

Le récupérateur n'est pas un simple bidon posé dans un coin. Quand le gel s'installe, ce qui se joue à l'intérieur des parois peut suffire à l'abîmer.

L'eau qui gèle prend plus de place que l'eau liquide

C'est une particularité de l'eau : en gelant, elle augmente de volume. Selon Futura, la glace occupe environ 10 % de place en plus que la même masse d'eau liquide, avec une masse volumique de 0,91 g/cm³ contre 1 g/cm³ pour l'eau. D'autres sources parlent plutôt d'environ 9 %. Dans une cuve pleine, ce surplus n'a presque nulle part où aller.

La marque de matériel de jardin Gardena rappelle que cette expansion génère des forces énormes, capables de venir à bout de matériaux très résistants. La pression s'exerce sur les parois, mais aussi sur les pièces les plus fragiles. Le Bassin de Pompey, dans le catalogue de cuves qu'il propose aux habitants, précise par exemple pour un modèle mural que le gel endommage la sortie basse, celle du robinet.

Les dégâts ne sont pas toujours immédiats. Des conseils d'entretien de jardin notent que les cycles répétés de gel et de dégel déforment progressivement une cuve en plastique, jusqu'à la rendre inutilisable.

Toutes les cuves ne se valent pas face au gel

Les fiches produits montrent que les fabricants ne promettent pas tous la même chose. Un modèle Garantia de 250 litres est indiqué comme non résistant au gel chez Bricomarché, alors qu'un autre modèle de la même marque, de 275 litres, est affiché comme résistant au gel chez Leroy Merlin. Même un modèle 2 en 1 de 220 litres vendu chez Castorama demande, dans ses conseils d'entretien, de vider le récupérateur en cas de gel.

Le plus sûr est donc de relire la notice ou la fiche de sa cuve avant l'hiver.

Les guides d'achat de Futura vont dans le même sens : ils conseillent de vider partiellement ou totalement la cuve avant l'arrivée des températures négatives. Certains modèles pliables, comme ceux présentés dans leur comparatif, peuvent même être vidés puis repliés pour passer la saison froide.

Les cuves enterrées suivent une autre logique. Selon ConsoGlobe, le haut de la cuve doit se trouver à au moins 40 cm sous la surface du sol pour être protégé du gel. Ce n'est pas le cas des cuves posées en extérieur, au pied d'une gouttière. Le site évoque aussi des citernes souples d'une marque, présentées comme insensibles au gel et sans vidange obligatoire en hiver.

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Les gestes à faire avant la première gelée

Pour une cuve posée au jardin, les conseils se recoupent d'un site à l'autre :

vider complètement la cuve, puis laisser le robinet ouvert tout l'hiver ;

débrancher le collecteur de gouttière ou le placer en position « hiver », faute de quoi les pluies d'automne remplissent de nouveau la cuve que l'on vient de vider ;

retirer ou ouvrir les accessoires qui peuvent retenir de l'eau, et ranger la cuve à l'abri quand c'est possible.

L'eau vidangée n'est pas perdue : elle peut servir à arroser les plantations d'automne.

Reste une tentation : verser de l'antigel pour éviter de vider. Le site officiel Service-Public est clair sur ce point :

Vous ne devez pas appliquer d'anti-gel dans la cuve de stockage

Selon l'administration, ce produit peut dégrader la qualité de l'eau. Pour passer l'hiver sans casse, mieux vaut donc vider la cuve ou choisir un modèle conçu pour résister au gel.

Source : Futura & Service-Public (fiche relayée par Justice.fr)