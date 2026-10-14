Il creuse les fondations de sa future maison : à 30 centimètres sous terre, il tombe sur six jarres vieilles de 700 ans rangées d'une drôle de façon

Direction le Vietnam, où un habitant a fait une découverte exceptionnelle dans un champ alors qu’il creusait les fondations de sa future maison.

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Lieu où a été découvert l'ensemble des jarres en terre cuite vieilles de 700 ans

Ces dernières années, certaines personnes ont eu la chance de faire des découvertes inattendues en réalisant des travaux chez elles, comme cet Autrichien qui a mis au jour un trésor inestimable caché dans le sous-sol de sa maison.

Il y a quelques jours, un événement similaire s’est produit au Vietnam, rapporte le magazine People.

Au Vietnam, une famille fait une découverte surprenante en creusant les fondations de sa maison

Dimanche 11 octobre, vers 14 heures, Do Van San et sa famille s’apprêtaient à construire une maison dans la province de Ninh Binh, lorsqu’ils ont déterré six jarres en terre cuite datant d’environ 700 ans.

Ils ont fait cette trouvaille alors qu’ils creusaient les fondations pour leur future habitation. Les objets étaient enterrés à environ 30 centimètres sous la surface, dans un champ du quartier de Hoa Lu.

Des expertes du Musée de Ninh Binh en train d'examiner les jarresCrédit Photo : Ninh Binh Provincial Museum

Do Van San et ses proches ont récupéré les artefacts avant de les nettoyer. Ils ont ensuite prévenu les autorités locales, qui ont contacté le musée de Ninh Binh.

Comme le précisent nos confrères, des responsables de l’établissement se sont rendus sur place et ont emporté les six jarres, ainsi que plusieurs fragments de poterie dans le but de les examiner.

Six jarres datant de la dynastie Tran

Lors d’une inspection menée le lundi 12 octobre, les archéologues ont découvert que les récipients étaient soigneusement disposés en deux rangées orientées d’est en ouest. Ils étaient empilés sur trois niveaux décalés, sur une longueur d’environ 2,10 mètres.

La plupart des jarres étaient placées à l’envers, tandis que d’autres étaient positionnées de manière à ce que leurs ouvertures soient tournées l’une vers l’autre.

Cette disposition inhabituelle laisse penser que les objets auraient pu être volontairement enterrés pour être mis à l’abri.

Les pots en terre cuiteCrédit Photo : Ninh Binh Provincial Museum

Les experts du musée ont établi que ces pots en céramique remonteraient à la dynastie Tran, qui a régné sur le Vietnam aux XIIIe et XIVe siècles.

Selon l’établissement, ces poteries étaient probablement utilisées dans les activités domestiques du quotidien.

Les chercheurs ont identifié deux formes de pots, certains aux parois droites et d’autres aux contours arrondis. Quelques-uns étaient décorés de motifs incisés ou de fines stries. Tous étaient fabriqués en grès fin cuit à haute température.

La suite après cette vidéo

Le mystère reste entier

Pour l’instant, la fonction d’origine de ces objets, qui ont traversé plusieurs siècles sous terre, ainsi que les raisons pour lesquelles ils ont été enterrés ensemble restent inconnues.

Après cette découverte, les archéologues ont examiné les environs afin de déterminer si les poteries étaient liées à un site historique plus vaste.

Les pots en terre cuite Crédit Photo : Ninh Binh Provincial Museum

Le hic ? Ils n’ont rien trouvé au cours de leurs recherches, ni autre objet ancien ni vestiges de bâtiments antiques à proximité. Le mystère reste donc entier !

Le musée de Ninh Binh souhaite intégrer ces artefacts à sa collection afin de les préserver et de poursuivre leur étude.

De leur côté, les autorités locales ont demandé aux habitants et aux ouvriers de signaler toute autre découverte d’objet historique lors de travaux de construction.

La chasse aux trésors est ouverte !

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Vietnam

Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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