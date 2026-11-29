En Dakota du Nord, un jeune garçon de 7 ans a découvert un os qui dépassait d’une colline lors d’une randonnée. Il s’agissait d’une partie du squelette d’un jeune T. rex.

Liam Fisher était âgé de 7 ans quand, lors d’une randonnée en juillet 2022 avec son père Sam, il a découvert un os qui dépassait de la terre. L’os était enfoui dans un banc de sable situé dans une ancienne rivière, en Dakota du Nord.

En voyant que son fils avait fait cette découverte, Sam a envoyé une photo de l’os à un paléontologue, M. Lyson, un ami de la famille. Selon lui, à partir des photos, l’os appartenait à un dinosaure à bec de canard.

La mâchoire d’un dinosaure

Une expédition a été menée sur place un an plus tard, après avoir obtenu l’accord pour faire les fouilles, afin de déterrer le squelette de l’espèce. Alors que le paléontologue s’attendait à trouver une vertèbre cervicale, il a en réalité déterré la mâchoire inférieure d’un dinosaure, avec plusieurs dents qui en dépassaient.

Les fouilles ont duré onze jours pendant lesquels pioches, pelles et marteau-piqueur ont été utilisés pour dégager la roche.

Un jeune Tyrannosaurus rex

Finalement, l’os n’appartenait pas au squelette d’un dinosaure à bec de canard mais à celui d’un jeune Tyrannosaurus rex. L’animal a été enfoui à cet endroit environ 67 millions d’années auparavant, dans la formation de Hell Creek, une couche de fossiles.

Il s’agit de l’un des quatre seuls fossiles de jeunes T. rex découverts dans le monde. L’âge du spécimen est déterminé selon la taille de son tibia. Celui-ci faisait 82 centimètres, signe qu’il s’agissait d’un jeune T. rex puisque la taille des tibias adultes est d’environ 112 centimètres. Ainsi, le jeune dinosaure déterré devait avoir entre 13 et 15 ans.

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30% du squelette découverts

Les chercheurs ont déterré un bloc de roche qui contenait environ 30% du squelette du dinosaure. Comme le rapporte The Washington Times, ils ont trouvé une patte, une hanche, un bassin, deux coccyx et une grande partie du crâne. Selon leurs estimations, l’animal devait mesurer environ 7,6 mètres de long et 3 mètres de haut, et peser environ 1 600 kilos.

Le squelette du jeune T. rex ainsi que la roche environnante ont été transférés dans le musée de la nature et des sciences de Denver.