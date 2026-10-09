Vous dites partir « à la mer » à Biarritz ? C'est pourtant l'océan : ce qui distingue vraiment une mer d'un océan

Une mer est plus petite, moins profonde et presque toujours bordée de terres. Quant aux océans, la NOAA rappelle qu'ils n'en forment en réalité qu'un seul.

Que vous posiez votre serviette à Biarritz ou à Nice, vous direz sans doute que vous partez « à la mer ». Pourtant, la première plage donne sur l'océan Atlantique et la seconde sur la Méditerranée. Dans le langage courant, les deux mots se mélangent. En géographie, ils désignent deux choses bien différentes.

La première surprise vient d'ailleurs des océans eux-mêmes. Pour l'agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA), il n'y en a pas cinq, mais un seul.

Un seul océan, découpé en cinq

Toutes les grandes étendues d'eau salée de la planète communiquent entre elles. Elles forment une masse d'eau continue, qui couvre 71 % de la surface du globe et contient environ 97 % de l'eau présente sur Terre. La NOAA le résume en une phrase, que nous traduisons de l'anglais :

Il n'existe qu'un seul océan mondial.

Les cinq noms que l'on apprend à l'école (Pacifique, Atlantique, Indien, Arctique et Austral) correspondent à un découpage de cet ensemble. Leurs limites suivent les continents, mais aussi de simples lignes tracées sur les cartes. L'océan Austral, par exemple, s'arrête au 60e parallèle sud. Selon la NOAA, cette frontière a été proposée en 2000 à l'Organisation hydrographique internationale, et tous les pays ne l'ont pas encore validée.

Une mer est plus petite et presque toujours bordée de terres

Une mer, elle, se trouve en général là où l'océan rencontre la terre. Elle est plus petite et en partie fermée par des côtes. La Méditerranée en est le meilleur exemple : elle est presque entièrement entourée par l'Europe, l'Afrique et l'Asie, et ne communique avec l'Atlantique que par le détroit de Gibraltar, large de 14 kilomètres seulement.

L'écart de taille est vertigineux. La Méditerranée couvre environ 2,5 millions de km². Le Pacifique dépasse les 160 millions de km², soit une surface plus de 60 fois supérieure. À lui seul, il est plus vaste que toutes les terres émergées réunies.

La profondeur suit la même logique. Les océans descendent en moyenne à 3 682 mètres, d'après la NOAA. Beaucoup de mers reposent au contraire sur des plateaux continentaux peu profonds, même si certaines font exception : la Méditerranée affiche environ 1 500 mètres de profondeur moyenne.

La suite après cette vidéo

Pourquoi les mers sont plus fragiles que les océans

Cette proximité avec la terre change aussi la composition de l'eau. Dans l'océan, la salinité tourne autour de 35 grammes de sel par litre. Dans les mers, elle varie beaucoup plus. L'évaporation fait grimper la mer Rouge à environ 41 grammes, alors que la Baltique, alimentée par de nombreux fleuves, tombe entre 5 et 10 grammes.

Les mers reçoivent aussi davantage de sédiments, d'engrais agricoles et de pollutions apportés par les fleuves. Comme leur volume est plus faible et que l'eau s'y renouvelle moins, ces substances peuvent y rester piégées. L'océan, lui, redistribue la chaleur et les éléments dissous à l'échelle de la planète. C'est ce qui en fait un régulateur du climat, quand une mer n'influence que la météo de sa région.

La mer Noire montre jusqu'où peut aller cet enfermement. Ses eaux profondes ne se mélangent pas avec celles de la surface. Seule une couche de 150 à 200 mètres contient de l'oxygène. En dessous, environ 90 % du volume de la mer en est privé.

Une mer sans aucune côte et des « mers » qui sont des lacs

La règle a ses exceptions, et la plus étonnante se trouve en plein Atlantique. La mer des Sargasses est la seule mer au monde qui ne touche aucun continent. Ses limites ne sont pas des côtes mais quatre courants marins, dont le Gulf Stream à l'ouest. Elles se déplacent donc au fil des saisons. Elle doit son nom aux sargasses, des algues brunes flottantes qui servent de nurserie aux jeunes tortues marines.

À l'inverse, certaines « mers » n'en sont pas vraiment. La mer Caspienne n'a aucune ouverture sur l'océan : avec ses 371 000 km², elle est considérée comme le plus grand lac du monde. La mer Morte est, elle aussi, un lac salé.

La prochaine fois que vous hésiterez entre les deux mots, regardez une carte. Si l'eau est en grande partie entourée de terres, c'est une mer. Et tant qu'elle communique avec le large, elle fait de toute façon partie du même et unique océan.

Source : NOAA, différence entre mer et océan & NOAA, combien d'océans