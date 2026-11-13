En 1935, les États-Unis paient des fermiers pour planter une liane japonaise contre l'érosion : 90 ans plus tard, elle semble partout dans le Sud

Avez-vous déjà entendu parler du kudzu, une liane venue du Japon réputée pour être envahissante ? On vous en dit plus.

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Le kudzu

Au détour d'une balade dans une forêt américaine, vous êtes peut-être passé à côté du kudzu. Originaire d'Asie, cette liane est arrivée aux États-Unis en 1876, à l'occasion de l'Exposition du centenaire de Philadelphie, où elle était présentée comme une plante ornementale.

Loin d'être considérée comme une menace écologique à l'époque, elle s'est aujourd'hui largement déployée sur les terres américaines.

Le Kudzu aux États-UnisCrédit photo : iStock

Pourquoi le gouvernement américain a-t-il encouragé la plantation du kudzu ?

En 1935, face aux tempêtes de poussière qui se multiplient aux États-Unis, le gouvernement met en place un plan d'action pour lutter contre l'érosion des sols. Le kudzu devient ainsi la plante idéale pour les stabiliser.

Selon le Service de conservation des sols américain, plus de 70 millions de plants ont été cultivés en pépinière. Les agriculteurs pouvaient recevoir jusqu'à 8 dollars par acre pour planter cette vigne. C'est d'ailleurs un animateur radio, Channing Cope, qui a largement contribué à populariser la plante, qu'il présentait comme une solution miracle pour sauver les terres agricoles du Sud.

Le Kudzu en Corée du Sud Crédit photo : iStock

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Le kudzu, un symbole culturel du sud des États-Unis

Pourtant, dix ans plus tard, en 1945, la plante n'a pas eu l'effet escompté et de nombreux agriculteurs se retrouvent en difficulté pour rentabiliser cette culture. Résultat : une grande partie des plantations est détruite par le pâturage ou le labourage, notamment après l'arrêt des subventions gouvernementales. Au début des années 1950, les autorités commencent d'ailleurs à revoir leur politique de promotion du kudzu.

Selon les chiffres du Service des forêts américain rapportés en 2015, environ 92 000 hectares de forêts seraient occupés, à des degrés divers, par le kudzu. Si cette plante donne notamment l'impression d'être partout, c'est en raison de sa facilité à se propager dans les terrains dégagés et de sa capacité à grimper sur les arbres. Elle donne ainsi l'impression de recouvrir des forêts entières. Autrement dit, son apparence est bien plus impressionnante que son emprise réelle.

Aujourd'hui, le kudzu est devenu un véritable symbole du sud des États-Unis. Malgré la menace écologique qu'elle représente, cette plante est aussi associée à l'histoire et à la culture de cette région américaine. Elle s'est même imposée comme une référence culturelle et littéraire au fil des décennies.

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États-Unis

Ava Skoupsky

Au sujet de l'auteur :

Journaliste experte avec plus de 10 ans d'expérience au sein de rédactions prestigieuses (Grazia, Psychologies Magazine, Biba), Ava Skoupsky est diplômée de l’ESJ Paris avec un Master en Journalisme. Spécialisée dans les thématiques Lifestyle, Société et Culture, elle assure pour Demotivateur le décryptage des tendances et de l'actualité internationale. Basée entre la France et l'Asie, elle apporte un regard global et une plume rigoureuse à ses analyses. Son parcours académique et sa maîtrise des nouveaux formats médias garantissent une information vérifiée, sourcée et de haute qualité.

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