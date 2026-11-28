Dans le désert de Mojave, une centrale solaire représentait un danger pour les oiseaux puisque ces derniers s’enflammaient en volant au-dessus. Deux de ses trois tours ont été fermées.

Dans le désert de Mojave, près de la frontière entre la Californie et le Nevada se trouve la centrale solaire BrightSource, à Ivanpah. Installée sur 1 416 hectares, cette centrale solaire thermique était la plus grande au monde.

Contrairement aux autres centrales solaires, elle ne produit pas d’énergie avec des panneaux photovoltaïques. Elle est équipée de plus de 300 000 miroirs, chacun de la taille d’une porte de garage, qui réfléchissent l’énergie solaire et la stockent dans trois tours.

Les oiseaux s’enflamment

Les tours de la chaudière sont d’une hauteur de 40 étages. L’énergie solaire chauffe l’intérieur des tours afin de produire de la vapeur. Cela actionne des turbines et génère de l’électricité pour 140 000 foyers.

Cependant, l’utilisation de miroirs présente des inconvénients. Ils éblouissent les pilotes qui décollent et atterrissent à Las Vegas et Los Angeles. En plus de cela, la centrale met le feu aux oiseaux qui volent au-dessus d’elle.

Entre 1 000 et 28 000 décès par an

Comme les miroirs de la centrale réfléchissent fortement les rayons du soleil, les oiseaux s’enflamment à leur passage. Ce phénomène a été remarqué par des enquêteurs fédéraux chargés de la faune sauvage, qui ont visité l’usine.

Selon leurs observations, en moyenne, un oiseau était brûlé vif toutes les deux minutes. Les enquêteurs ont demandé l’arrêt de la centrale jusqu’à ce que l’ampleur réelle des décès puisse être évaluée. Ils ont comptabilisé entre 1 000 et 28 000 décès par an.

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La centrale fonctionne toujours

Face à ce constat, la centrale pourrait être réaménagée avec des installations solaires photovoltaïques plutôt que des miroirs. Cependant, elle est toujours en activité et n’a pas encore fermé ses portes. Comme le rapporte CBC, l’autorité publique de régulation des services essentiels (électricité, gaz, eau, télécommunications), refuse de fermer la centrale à cause des pertes financières que cela engendrerait.

Pour le moment, la centrale est donc toujours en activité.