Au Moyen Âge, cette pratique a favorisé la propagation de parasites intestinaux

Au Moyen Âge, certaines villes n’hésitaient pas à recycler les excréments de leurs habitants pour en faire de l’engrais. Une pratique qui n’était pas sans conséquence sur leur santé.

S’il y a bien une période historique bardée de clichés, on peut citer le Moyen Âge. Hygiène douteuse, époque sombre, société ultraviolente… Les idées reçues ne manquent pas.

Une récente étude met en lumière un phénomène méconnu de cette ère qui continue de fasciner.

Au Moyen Âge, certaines villes recyclaient les excréments humains

Comme le rapporte le magazine Geo, des chercheurs de l’Université norvégienne des sciences et de la technologie (NTNU) ont mené une étude sur l’utilisation des excréments humains au Moyen Âge.

Au cours de cette période, les habitants des villes devaient s’organiser pour garder leurs rues propres et se débarrasser des ordures malodorantes afin de limiter la propagation des maladies.

Le hic ? L’une des techniques utilisées aurait eu de lourdes conséquences sur la santé des citadins.

Les scientifiques se sont intéressés au cas de la ville médiévale de Trondheim, en Norvège. Celle-ci a été fondée en 997 par le roi viking Olaf Tryggvason. Durant leurs recherches, ils ont croisé les traces laissées par les populations médiévales, les archives historiques et les résultats d’analyses biologiques, explique la source.

Ils ont ensuite utilisé ces données pour reconstituer la gestion des déchets dans la ville entre l'an 1000 et l'an 1600.

Crédit Photo : Kari Støren Binns / NTNU University Museum.

Des conséquences sur la santé

Selon les chercheurs, les excréments étaient récupérés dans les zones les plus peuplées de la ville. Les déjections étaient ensuite transportées à l’extérieur, puis récupérées par les agriculteurs.

Les fermiers mélangeaient les déchets humains à du fumier et répandaient cet engrais dans les champs et autres cultures. Dans un tout autre cadre, une start-up française a mis au point un biostimulant à base d’urine humaine pour l’agriculture.

Mais le recyclage de ces matières fécales était une fausse bonne idée. Et pour cause : en utilisant ces excréments comme engrais, les habitants risquaient en effet de favoriser la propagation des parasites intestinaux.

Les aliments cultivés pouvaient être contaminés et transmettre des maladies à ceux qui les mangeaient. Selon les scientifiques, il est impossible d’établir le nombre exact de personnes contaminées.

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Des inégalités sociales qui se reflétaient dans l’alimentation

Si cette pratique a bel et bien contribué à la propagation des parasites intestinaux, certaines méthodes utilisées au Moyen Âge pour éliminer les excréments n’étaient pas à jeter à la poubelle.

« Le déplacement de certains déchets organiques loin des zones résidentielles a notamment contribué à réduire l'exposition des habitants à des matières potentiellement infectieuses », résume ainsi Geo.

L’étude a notamment mis en lumière un autre problème à Trondheim : les inégalités alimentaires entre les pauvres et les riches. Les plus aisés avaient une alimentation diversifiée, tandis que les foyers modestes comptaient davantage de décès infantiles et étaient en moins bonne santé.

Plus parlant encore : plus de la moitié des individus étudiés auraient été confrontés, dès l’enfance ou à l’adolescence, à un stress physiologique lié à une alimentation insuffisante ou déséquilibrée.