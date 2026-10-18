Elle veut renouveler sa carte d'identité et découvre qu'elle est mariée depuis 13 ans à un inconnu

En voulant renouveler sa carte d'identité à la mairie, Barbara, 50 ans, a découvert qu'une erreur administrative la mariait à un inconnu depuis treize ans.

Le 19 juillet 2022, Barbara et son fils se rendent à la mairie de Saint-Nazaire pour renouveler leurs cartes d'identité. La démarche ne devait prendre que quelques semaines.

Quatre mois plus tard, le dossier est toujours bloqué. La raison est totalement inattendue. L'administration considère cette femme de 50 ans comme mariée à un inconnu depuis plus d'une décennie.

Un appel téléphonique irréel

En consultant le site de l'ANTS début octobre, Barbara constate l'absence totale de sa demande de renouvellement. Elle appelle le service de l'état civil pour comprendre. L'agent lui pose alors une question déroutante. Il lui demande s'il faut inscrire « épouse » ou « veuve » devant son nom de famille. La Nazairienne tombe des nues. Elle lui répond fermement qu'elle n'a jamais été mariée.

Le 28 octobre, elle décide de se rendre sur place pour consulter son acte de naissance. Le document comporte une mention marginale. L'administration indique qu'elle a épousé un homme le 14 février 2009 à Guérande.

À la recherche du mari fantôme

L'anomalie est flagrante. La même année, Barbara a donné naissance à son fils et son livret de famille ne comporte aucune mention de ce mariage. Bien décidée à comprendre, elle mène sa propre enquête avec le nom inscrit sur son acte de naissance pour retrouver cet homme. Ses recherches la conduisent d'abord dans la Loire, puis jusqu'aux Pyrénées-Orientales.

Le 5 novembre, elle parvient à le joindre par téléphone. L'inconnu a beaucoup de mal à la croire au début. L'erreur provient en réalité d'une coïncidence très rare. La véritable épouse de cet homme ne porte pas le même nom que Barbara, mais les deux femmes sont nées la même année, à un seul jour d'écart, dans la même commune de Saint-Nazaire.

Des soins médicaux bloqués

La mairie reconnaît son erreur. Le responsable du service population, Éric Thill-Aubert, explique que la commune ne peut pas s'autosaisir pour corriger le document. Barbara doit obligatoirement envoyer une attestation sur l'honneur certifiant son célibat pour débloquer la situation.

En attendant, cette mère de famille en retraite invalidité subit les conséquences directes de cette lenteur administrative. Sans pièce d'identité valide, ses démarches médicales sont freinées. À la suite d'un cancer du sein, elle doit subir une nouvelle opération fin novembre nécessitant des analyses de sang préalables. Le laboratoire lui réclame ce document officiel qu'elle ne peut toujours pas fournir.