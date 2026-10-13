À 77 ans, il quitte la France pour vivre sa retraite en Côte d'Ivoire dans une maison de 4 pièces avec 1 300 euros par mois

Patrick, 77 ans, peinait à s'en sortir en France avec sa retraite. En s'installant à Abidjan avec 1 300 euros, il loue désormais une maison pour 180 euros.

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Un homme de 70 ans souriant, détendu, assis sur la terrasse ensoleillée d'une maison avec un jardin verdoyant.

En 2023, Patrick prend une décision radicale. Cet ancien chauffeur-routier et électricien quitte Colmar pour s'installer à Abidjan, en Côte d'Ivoire. À 77 ans, il y vit avec une pension de retraite totale d'environ 1 300 euros. Un changement de pays qui a bouleversé son niveau de vie, après des années de difficultés financières dans l'Hexagone.

Des fins de mois difficiles en France

Avant son départ, le retraité voyait son budget largement absorbé par les dépenses courantes. Il percevait une retraite de base de 912 euros, complétée par 400 euros de caisse complémentaire. À Colmar, son loyer s'élevait à 400 euros pour un simple appartement, auxquels s'ajoutaient 50 euros de charges fixes. Une fois les factures payées, son reste à vivre fondait rapidement.

La situation devenait critique dans la dernière ligne droite du mois. Patrick devait trouver des solutions d'urgence pour s'alimenter.

Vers le 20 du mois, j'étais constamment amené à aller chercher à manger lors des maraudes de la Croix de Malte

Une maison de 4 pièces pour 180 euros par mois

Sa rencontre avec une Ivoirienne le pousse à sauter le pas et à s'envoler pour Abidjan. Sur place, la différence de coût de la vie transforme son quotidien. Fini le petit appartement alsacien : le septuagénaire loue désormais une maison de quatre pièces dotée d'un jardin. Le loyer mensuel s'élève à 120 000 francs CFA, ce qui représente environ 180 euros.

Le poste budgétaire du chauffage a totalement disparu. S'il utilise des climatiseurs qui consomment de l'électricité, ses dépenses globales restent très inférieures à celles qu'il connaissait en France. Cette nouvelle marge de manœuvre lui permet de mettre de l'argent de côté tous les mois. Un retour en France le replongerait immédiatement dans la précarité qu'il a fuie.

Le maintien du compte bancaire français

Cette expatriation demande quelques conditions. Patrick souligne l'importance d'être en bonne santé avant de partir vivre à l'étranger. Il précise ne pas avoir besoin de consulter de médecin, un facteur rassurant pour s'installer dans un pays où le système de soins diffère.

Sur le plan administratif, le retraité a opté pour la simplicité. Il déclare officiellement habiter toujours à Colmar et conserve son compte bancaire en France, sur lequel sa pension continue d'être versée. Il retire ensuite son argent en devise locale directement aux distributeurs d'Abidjan avec sa carte Visa. Il ne paye alors que les frais de transfert appliqués par sa banque, qui s'élèvent à environ 12 euros pour un retrait total de 1 300 euros.

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Retraite

Manon Moreau

Au sujet de l'auteur :

Journaliste polyvalente, Manon couvre aussi bien l'actualité chaude que les sujets de société, la culture et la vie pratique. Elle privilégie les angles concrets, les sources croisées et les explications accessibles, quel que soit le thème traité.

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