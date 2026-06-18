Bac 2026 : jugée trop difficile, l'épreuve de physique-chimie déclenche une pétition qui dépasse déjà les 19 000 signatures

Alors que les épreuves du baccalauréat ont commencé, une pétition a été créée contre l’épreuve de physique-chimie, jugée trop difficile par les élèves. Cette pétition a déjà dépassé les 19 000 signatures.

Les épreuves du baccalauréat ont débuté et les élèves ont déjà planché sur plusieurs matières : français, mathématiques, philosophie, ainsi que les épreuves de spécialité. Parmi ces épreuves, on retrouve l’histoire-géographie, la littérature, les SVT et la physique-chimie.

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Cependant, l’une de ces matières a été particulièrement difficile pour les élèves. Il s’agit de l’examen de physique-chimie, qui fait l’objet d’une pétition lancée ce mardi 16 juin.

La pétition recueille 19 800 signatures

Dans la pétition, les élèves affirment que le sujet était trop difficile et trop long par rapport au temps qui leur était imparti. La pétition a déjà passé les 19 800 signatures en moins de 48 heures, un chiffre élevé quand on sait que 124 000 candidats ont passé cette spécialité cette année.

“Nous souhaitons exprimer notre inquiétude face à la difficulté particulièrement élevée du sujet proposé cette année. De nombreux élèves sont sortis de l’épreuve avec le sentiment de ne pas avoir pu démontrer l’ensemble de leurs connaissances et compétences. Plusieurs candidats ont rapporté avoir été déstabilisés par certaines questions, la complexité des calculs demandés et le niveau général du sujet. Des réactions similaires ont également été relevées dans les médias à la sortie des examens”, peut-on lire sur la pétition.

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Les élèves demandent une correction “bienveillante”

Dans les commentaires sous la pétition, de nombreux élèves témoignent de la difficulté de l’épreuve.

“Je ne comprends rien, je n’arrivais à rien, je ne retrouvais pas les relations à démontrer, les questions n’étaient pas classiques et les informations pour moi n’étaient pas claires”, “Le sujet était trop long pour le temps qui nous a été accordé et il y avait des questions qui avaient tendance à dérouter au lieu de guider”, “L’épreuve était particulièrement difficile comparé aux autres années”, ont affirmé les lycéens.

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Si les élèves sont si inquiets, c’est notamment parce que l’épreuve de physique-chimie a un fort coefficient de 16, ce qui indique que la note de l’examen compte pour 16% du résultat final. Les lycéens ne demandent pas l’annulation de l’épreuve, mais insistent pour bénéficier d'une correction “bienveillante”.

Ce n’est pas la première fois qu’une pétition est créée à cause de la difficulté d’une épreuve lors du baccalauréat. En 2018, une pétition a recueilli 69 000 signatures contre une épreuve de mathématiques. L’année suivante, c’est le bac de français qui a été jugé trop difficile par les élèves.

Chaque année, des examens sont contestés par les élèves mais généralement, le ministère de l’Education nationale ne tient pas compte de ces revendications. Cependant, les correcteurs des épreuves peuvent se montrer bienveillants, notamment s’ils jugent eux-aussi que l’épreuve de physique-chimie était plus difficile que les années précédentes.