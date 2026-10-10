Oubliez Paris, cette ville de province inattendue est officiellement la 4e au monde offrant la meilleure qualité de vie en 2026

Le Global Cities Index 2026 révèle les villes offrant la meilleure qualité de vie. Une commune française surprend tout le monde à la 4e place mondiale.

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Grenoble crée la surprise en se classant 4e meilleure ville au monde pour la qualité de vie en 2026.

L'institut Oxford Economics vient de publier son classement Global Cities Index pour l'année 2026. Cette étude évalue 1 000 villes à travers le monde selon de multiples catégories. La section consacrée à la qualité de vie retient particulièrement l'attention cette année en bousculant la hiérarchie habituelle des grandes métropoles mondiales.

Pour établir ce palmarès spécifique, les chercheurs s'appuient sur six critères stricts mesurant le quotidien réel des habitants : l'égalité des revenus, le revenu par habitant, la part du budget consacrée au logement, l'espérance de vie, le niveau de criminalité et l'accès aux sites culturels et de loisirs.

La France place deux villes dans le top 10 mondial

Une ville française réussit l'exploit de se hisser à la quatrième place mondiale. Grenoble obtient un score impressionnant de 90,8 sur 100. La préfecture de l'Isère devance des capitales historiques et s'impose comme la meilleure ville de l'Union européenne pour la qualité de vie. Ce classement valorise les communes offrant un équilibre entre des revenus corrects, un accès direct à la nature et un coût de la vie maîtrisé par rapport aux mégalopoles saturées.

Classement

Paris s'en sort également très bien. La capitale française décroche la dixième place avec un score de 88,1. La présence de deux villes françaises dans le top 10 souligne la performance du modèle social et des infrastructures du pays.

L'Australie rafle la première place avec un score parfait

La première place absolue du classement revient à Canberra. La capitale australienne réalise un sans-faute et obtient la note parfaite de 100 sur 100. Oxford Economics justifie ce résultat par une situation économique très spécifique. Canberra concentre un grand nombre d'emplois gouvernementaux garantissant des salaires élevés et une grande stabilité. Cette organisation crée une très faible inégalité des revenus au sein de la population.

Les habitants de Canberra bénéficient aussi d'une espérance de vie parmi les plus hautes du panel mondial. Ils profitent d'un accès exceptionnel aux sites de loisirs et à la culture par rapport à la taille de la ville. Fait révélateur : Canberra se classe seulement à la 45e place du classement global d'Oxford Economics. Une ville n'a pas besoin de dominer l'économie mondiale pour offrir les meilleures conditions de vie.

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L'Europe domine, les grandes métropoles américaines s'effondrent

L'Europe écrase le reste du monde dans la catégorie de la qualité de vie. Le continent place 23 villes dans le top 30 mondial. Bergen en Norvège décroche la deuxième place (94,3), suivie par Singapour à la troisième (91,6). Berne en Suisse prend la cinquième position, talonnée par Oslo (6e) et la ville de Luxembourg (7e).

L'Allemagne affiche une domination massive avec cinq villes classées parmi les 21 premières. Dresde mène la marche allemande à la huitième place mondiale. Elle est suivie par Berlin, Munich, Stuttgart et Fribourg-en-Brisgau. La Suisse impose également son modèle avec trois représentantes dans le top 14 (Berne, Bâle et Zurich). L'Italie complète ce tableau européen avec Venise, Padoue et Gênes, toutes présentes dans les 30 premières positions.

Le piège du coût du logement

Les États-Unis offrent un contraste saisissant. Le pays domine largement les autres catégories du Global Cities Index, comme la puissance économique globale ou le capital humain. Mais la qualité de vie raconte une tout autre histoire. Seulement deux villes américaines figurent dans le top 30 : San Jose se classe 13e et Seattle prend la 22e place.

New York illustre parfaitement ce décalage. La ville décroche la première place du classement général mondial, mais plonge à la 86e position pour la seule qualité de vie. Les salaires très élevés et l'offre culturelle ne suffisent pas à compenser le coût exorbitant du logement, qui détruit littéralement le score de la mégalopole.

Ce critère immobilier éjecte d'autres villes célèbres du haut du tableau. Copenhague est souvent citée comme un modèle urbain de douceur de vivre. Elle se classe d'ailleurs première mondiale pour sa gouvernance. Elle s'effondre pourtant à la 160e place pour la qualité de vie. Les chercheurs d'Oxford Economics pointent directement le manque de logements disponibles et des prix devenus inabordables.

La situation est identique pour Vancouver au Canada. La ville possède des atouts naturels évidents et une longue espérance de vie, ce qui lui permet de se classer 24e au niveau global. Le coût massif du logement plombe cependant son résultat et la relègue à la 215e place de l'indice de qualité de vie.

Source : Visual Capitalist

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Manon Moreau

Au sujet de l'auteur :

Journaliste polyvalente, Manon couvre aussi bien l'actualité chaude que les sujets de société, la culture et la vie pratique. Elle privilégie les angles concrets, les sources croisées et les explications accessibles, quel que soit le thème traité.

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