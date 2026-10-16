Alors que Céline Dion est actuellement en concert en France, Mattel a dévoilé sa toute nouvelle poupée Barbie, à l’effigie de la chanteuse.

Céline Dion s’apprête à achever sa première série de concerts à Paris La Défense Arena. Alors que la star a fait son grand retour, Mattel a décidé de lui rendre hommage en dévoilant une toute nouvelle poupée de la collection Barbie Signature.

En effet, Mattel présente une nouvelle poupée Barbie à l’effigie de Céline Dion.

Une Barbie à l’effigie de Céline Dion

Céline Dion est représentée dans la tenue qu’elle portait lors de la cérémonie des Oscars en 1998, alors qu’elle interprétait “My Heart Will Go On”. Elle porte une longue robe bleue ainsi que le collier inspiré de Titanic, le Coeur de l’océan. De cette façon, Mattel a voulu rendre hommage à “l’un des looks les plus mémorables” de Céline Dion.

Crédit photo : Mattel

“À l’image de Céline, cette poupée Barbie fait sensation dans une robe à col roulé bleu océan, rehaussée d’un somptueux collier bleu en forme de coeur évoquant l’un des films les plus marquants de tous les temps. Cette poupée rend hommage à l’une des artistes les plus admirées au monde, dont la musique, le style et la passion continuent d’inspirer les générations à venir”, a indiqué Mattel sur son site internet.

“Un véritable honneur”

De son côté, Céline Dion est ravie d’avoir une poupée Barbie à son effigie.

“C’est un véritable honneur de rejoindre l’histoire de Barbie avec une poupée inspirée de l’un des moments les plus marquants de ma carrière. J’espère qu’elle donnera à chacun l’envie d’affirmer sa personnalité avec confiance, de poursuivre ses rêves et d’oser être pleinement soi-même”, a déclaré Céline Dion.

La suite après cette vidéo

Crédit photo : Getty Images

Des stars de la chanson représentées

Ce n’est pas la première fois qu’une star de la chanson a une poupée Barbie à son effigie puisque c’est également le cas de Whitney Houston, Miley Cyrus et Kylie Minogue. En plus de cela, en 2025, Mattel a sorti 25 poupées Barbie inspirées de célébrités et de femmes inspirantes.

La poupée à l’effigie de Céline Dion est en vente depuis ce jeudi 15 octobre au prix de 77,99 euros.