« Les bagarres sont quasiment quotidiennes » : à Paris, un retraité de 63 ans meurt après avoir été agressé en allant chercher son pain

Terrible drame à Paris, où un retraité de 63 ans a perdu la vie en pleine rue après avoir été agressé en allant acheter du pain.

Une terrible agression a eu lieu jeudi 8 octobre au matin sur la place de la Chapelle (XVIIIe), à Paris, rapporte Le Parisien.

Mehmet, un retraité de 63 ans et habitant du quartier depuis une vingtaine d’années, est mort après avoir été attaqué en pleine rue.

Un retraité de 63 ans sort acheter son pain

Ce jour-là, le sexagénaire est sorti de chez lui vers 9 heures, comme chaque matin, pour aller chercher du pain, soulignent nos confrères.

Jusqu’ici rien d’anormal, sauf que cet ancien ouvrier qualifié chez Eiffage n’est pas rentré au domicile familial. De son côté, sa famille ne s’est pas inquiétée, car le patriarche avait pour habitude de retrouver des amis.

« Tous les après-midi, il rendait visite à un ami qui tient une retoucherie dans un autre quartier », a expliqué l’une de ses filles au quotidien francilien.

Mais la journée a pris une tournure préoccupante lorsque cette dernière a passé un coup de fil au commerçant. Au téléphone, celui-ci lui a dit que Mehmet n’était pas venu dans sa boutique.

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Il meurt agressé en pleine rue

Un peu plus tard, les proches de Mehmet ont reçu un appel de l’hôpital les informant qu’il avait été retrouvé inconscient au sol, dans la rue, avant d’être pris en charge par le SAMU.

« Il était hospitalisé en réanimation. Il était déjà dans un état très critique et il fallait rapidement venir dans l’établissement », se souvient l’une de ses filles.

Son épouse et ses filles se sont précipitées à l’hôpital, où elles ont appris qu’il était dans le coma. Malheureusement, il avait très peu de chances de survie.

Comme le précise Le Parisien, Mehmet est décédé des suites de ses blessures alors qu’il était toujours hospitalisé, ce week-end. Il était à la retraite depuis seulement un an.

Après sa mort, le parquet de Paris a ouvert une enquête. Celle-ci a été confiée au deuxième district de police judiciaire.

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Une vague de colère sur les réseaux sociaux

Selon les informations du journal, Mehmet a été agressé dans un quartier où les faits de délinquance se multiplient depuis des années.

« Les bagarres sont quasiment quotidiennes. Tous les jours où je travaille de chez moi et que je me rends dans la rue pour acheter un truc, je suis témoin de quelque chose. Le soir, on voit aussi passer sous nos fenêtres des groupes qui se battent », a indiqué un père de famille au micro du Parisien.

L’agression de Mehmet a suscité une vague de messages de condoléances, mais aussi d’indignation sur les réseaux sociaux.

Une personne a commenté :

« Le monde devient de plus en plus fou ».

Une autre a indiqué :

« Y’en a marre de cette violence gratuite. Un homme, un mari, un père qui perd la vie en allant chercher son pain. Sérieusement, à quel moment ça arrive ? ».

Une troisième a ajouté :