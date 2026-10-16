Un homme de 81 ans lègue près de 2 millions d'euros à son village à trois conditions

Le petit village de Bourseville a reçu 1,8 million d’euros suite au leg d’un habitant qui a donné tout ce qu’il possédait à sa commune. En échange, la municipalité doit respecter trois conditions.

Jean-Jacques Dazy est décédé le 6 janvier dernier à l’âge de 81 ans. Il vivait à Bourseville, un petit village de 725 habitants dans la Somme. Cet ancien patron de fonderie, passionné de chevaux et de courses hippiques, se faisait discret dans la commune.

À son décès, la municipalité de Bourseville a eu une grosse surprise. Jean-Jacques Dazy a décidé de léguer l’entièreté de son argent et de ses biens à son village.

Il lègue 1,8 million d’euros à sa commune

Bien qu’il ait une soeur toujours vivante, aucun héritier n’était indiqué dans son testament.

Le village de Bourseville a donc hérité de plus de 1,8 million d’euros, selon des inforamtions du Courrier Picard. Cet habitant n’est pas le seul à avoir donné une telle somme à sa commune. C’est également le cas de cette femme de 96 ans qui a légué 1 million d’euros à son village.

Il donne tous ses biens

En plus de cela, la commune de Bourseville a également hérité de tous les autres biens de Jean-Jacques Dazy.

"L’actif brut de la succession, arrêté au 2 janvier 2026, s’élève à 1 840 343,90 euros. À cette somme viendront s’ajouter les biens immobiliers, les trois véhicules, le mobilier et les biens présents dans les habitations situées à Bourseville et à Vico, ainsi que les revenus locatifs des biens situés à Paris et à Friville-Escarbotin", a précisé le conseil municipal.

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Trois conditions à respecter

En échange de cet argent, Jean-Jacques Dazy a donné trois directives à la commune. Il s’agit de ses dernières volontés, qui devront être respectées, tout comme celles de cette femme qui a légué 2 millions d’euros à son village à deux conditions. Jean-Jacques Dazy demande à ce que la rue qui traverse Bourseville soit renommée en son nom et en celui de son épouse, décédée en 2019.

Il demande également à la municipalité d’entretenir la tombe du couple et de la fleurir. Enfin, un quart de l’argent devra être utilisé pour rénover l’extérieur de l’église du village.

Ces trois conditions ont été validées par la commune et seront respectées, le tout en échange d’une très belle somme.