Il part d'Afrique du Sud en courant pour rejoindre la Tunisie en 240 jours : braqué en Angola, il n'arrive que 352 jours et plus de 16 000 km plus tard

Parti d'Afrique du Sud en avril 2023, Russ Cook a rejoint la Tunisie en courant en 352 jours, malgré un braquage en Angola et un visa obtenu de justesse.

Le dimanche 7 avril 2024, vers 16h40, un homme à la longue barbe rousse s'arrête au bout d'un promontoire rocheux du nord de la Tunisie, face à la Méditerranée. Des dizaines de personnes l'acclament. Derrière lui, il y a 16 pays, plus de 16 000 kilomètres et 352 jours de course. Russ Cook, 27 ans, vient de relier en courant le point le plus au sud de l'Afrique à son point le plus au nord.

Sa première réaction, rapportée par l'agence Associated Press, tient en quelques mots :

« Je suis un peu fatigué. »

Une façon très britannique de résumer l'équivalent de 385 marathons.

Un départ du cap des Aiguilles, avec 240 jours au programme

Originaire de Worthing, dans le sud de l'Angleterre, Russ Cook est connu sur les réseaux sociaux sous le surnom de « Hardest Geezer », quelque chose comme « le plus dur des durs ». Il a raconté avoir traversé des années compliquées, entre problèmes de santé mentale, alcool et jeux d'argent, avant de trouver dans la course une manière de s'en sortir. En 2019, il avait déjà couru d'Istanbul jusqu'à sa ville natale, soit environ 3 000 kilomètres en 68 jours.

Le 22 avril 2023, il s'élance du cap des Aiguilles, en Afrique du Sud, avec un plan ambitieux : atteindre la Tunisie en 240 jours, en courant plus d'un marathon par jour. Une petite équipe l'accompagne.

Il lui faudra finalement 112 jours de plus que prévu. Sur l'ensemble du parcours, cela représente tout de même plus de 45 kilomètres par jour en moyenne, jours d'arrêt compris.

Un braquage, des machettes et un visa qui n'arrive pas

Les ennuis commencent en Angola, le troisième pays de l'itinéraire. Russ Cook et son équipe y sont braqués sous la menace d'une arme. Les voleurs repartent avec de l'argent, des passeports, des téléphones et des caméras.

En août 2023, en République démocratique du Congo, le coureur disparaît des radars. Selon Sky News, il se retrouve séparé de ses accompagnateurs pendant plusieurs jours dans la jungle, et son équipe doit payer des villageois armés de machettes pour qu'il puisse repartir. Plus tard, au Nigeria, ce sont des douleurs au dos qui l'obligent à s'arrêter quelque temps.

Le coup le plus dur est pourtant administratif. En janvier 2024, arrivé en Mauritanie, il n'a toujours pas de visa pour l'Algérie. Sans lui, il n'existe selon ses mots aucun autre chemin vers la pointe nord du continent, et tout le projet peut s'arrêter là. Il lance un appel sur les réseaux sociaux, massivement relayé. L'ambassade d'Algérie au Royaume-Uni finit par lui accorder un visa de courtoisie.

Reste le Sahara, qu'il traverse en partie de nuit pour échapper à la chaleur, avant les derniers kilomètres en Tunisie, courus au milieu de supporters venus exprès pour l'occasion.

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Le « premier homme à traverser l'Afrique en courant » ? Un titre contesté

À l'arrivée, Russ Cook se présente comme la première personne à avoir couru toute la longueur de l'Afrique. La formule fait aussitôt réagir la World Runners Association, un petit groupe de sept athlètes qui ont tous fait le tour du monde à pied.

D'après elle, le Danois Jesper Olsen l'a précédé : parti de Taba, en Égypte, fin 2008, il a rejoint le cap de Bonne-Espérance en 2010, après environ 12 800 kilomètres. Un autre Britannique, Nicholas Bourne, avait couru du Cap jusqu'au Caire dès 1998.

L'équipe de Russ Cook répond que son tracé, lui, relie les deux points extrêmes du continent, et qu'il est plus long de plus de 3 000 kilomètres. Ce que personne ne lui dispute, c'est d'être le premier à avoir relié en courant le cap des Aiguilles au cap Angela.

Interrogé par le quotidien britannique The Telegraph, le Guinness World Records a de son côté expliqué ne pas tenir de record officiel sur ce point, faute de règle commune (citation traduite de l'anglais) :

« Il n'existe pas de norme reconnue pour l'itinéraire, la distance ou le temps. »

Nicholas Bourne lui-même a jugé la polémique exagérée, et dit préférer que l'on salue la performance de son compatriote.

Plus d'un million de livres récoltées, et un daiquiri à l'arrivée

Car cette traversée servait aussi une cause. À l'arrivée, la cagnotte dépassait 690 000 livres sterling, soit environ 800 000 euros, au profit de The Running Charity, qui accompagne des jeunes sans-abri, et de Sandblast, une association qui soutient les Sahraouis déplacés du Sahara occidental. Elle a ensuite franchi le million de livres, indique l'université de Chichester, qui lui a remis un diplôme honorifique en 2025.

Russ Cook ne s'est pas arrêté là. En 2025, il a couru toute la longueur de la Nouvelle-Zélande en 73 jours.

Mais le soir du 7 avril 2024, son programme était beaucoup plus simple. Une fête, un concert du groupe britannique Soft Play, et le daiquiri à la fraise dont il parlait depuis des mois.

Source : Associated Press (via Africanews) & Sky Sports