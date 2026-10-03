« Boucler la boucle » : à 40 ans, Olivier Giroud a écarté d'autres offres pour finir sa carrière à Lille, par choix pour sa femme et leurs quatre enfants

À 40 ans, Olivier Giroud explique avoir écarté d'autres offres pour finir sa carrière en France, à Lille, par choix familial. Il vit sa dernière saison.

Il aurait pu s'offrir un dernier contrat loin de la France. Olivier Giroud a choisi le Nord, le LOSC et une vie de famille plus stable. Le champion du monde 2018, qui a fêté ses 40 ans ce mercredi 30 septembre 2026, est revenu sur ce choix dans un entretien au Figaro, relayé par Purepeople.

« J'aurais pu aller ailleurs, les propositions étaient là, mais je voulais offrir autre chose à ma femme, à mes enfants. Se terminer en France, c'est un symbole fort. »

Selon Purepeople, plusieurs clubs étrangers, notamment au Moyen-Orient, s'étaient intéressés à l'attaquant. Lui ne cite aucun nom. Mais le message est limpide : à ce stade de sa carrière, ce n'est plus le chèque qui guide ses décisions, c'est l'équilibre de son épouse Jennifer et de leurs quatre enfants.

Une parenthèse américaine plus courte que prévu

Ce retour se comprend mieux en remontant à 2024. Cette année-là, Giroud quitte l'AC Milan pour le Los Angeles FC. Dans un entretien à L'Équipe, il explique alors vouloir profiter davantage de sa famille, après des années à vivre « à 200 à l'heure ». C'est aussi pour cette raison qu'il tourne la page de l'équipe de France après l'Euro.

L'aventure californienne dure à peine un an. Il y remporte un trophée et dispute la Coupe du monde des clubs, mais il l'a reconnu plus tard au micro du Canal Football Club : il ne prenait pas assez de plaisir. Il a même envisagé d'arrêter, à 38 ans. Le 1er juillet 2025, Lille officialise finalement sa signature pour une saison. Treize ans après son titre de champion de France avec Montpellier, il retrouve la Ligue 1.

Le choix du LOSC n'a rien d'un hasard. L'attaquant parlait à l'époque de « boucler la boucle » en rentrant en France, tout en restant à deux pas de Londres, la ville où il a joué près de neuf ans pour Arsenal puis Chelsea et à laquelle il se dit très attaché.

Une saison réussie, un contrat prolongé

Le pari a payé. Pour sa première saison lilloise, Giroud a inscrit 11 buts en 44 matchs toutes compétitions confondues. Le club a arraché la dernière place qualificative pour la Ligue des champions, devant Lyon. En juin 2026, le LOSC a annoncé la prolongation de son contrat d'un an, jusqu'en juin 2027, malgré l'arrivée d'un nouvel entraîneur, Davide Ancelotti.

L'accueil du public a pesé dans la balance. Adopté à Lille, l'ancien Gunner est aussi régulièrement applaudi dans les stades adverses, une reconnaissance pour sa carrière en bleu qu'il a lui-même saluée au moment de prolonger.

L'été 2026 lui a pourtant réservé un moment plus doux-amer. Le 16 juin, pour le premier match des Bleus à la Coupe du monde, Kylian Mbappé a inscrit ses 57e et 58e buts en sélection face au Sénégal. Giroud, seul en tête depuis décembre 2022, a ainsi perdu son titre de meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Il reste deuxième, avec 57 buts en 137 sélections, et a salué l'exploit de son ancien coéquipier.

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La prédiction de Jennifer s'est réalisée

Jouer encore à 40 ans, Jennifer Giroud l'avait annoncé. En décembre 2022, pendant le Mondial au Qatar, elle confiait au Figaro que son mari ferait comme Zlatan Ibrahimović, son coéquipier à Milan, et jouerait jusqu'à cet âge. À l'époque, il avait 36 ans. Lui a toujours lié son avenir à sa famille : en octobre 2025, il expliquait à L'Équipe que la décision se prendrait en équipe, avec son épouse et ses proches.

Le cap est désormais franchi, et la fin se rapproche. À la veille de son anniversaire, l'attaquant a confié à L'Équipe :

« Comme joueur, je pense que c'est très probablement ma dernière saison. C'est pour ça que je profite de chaque instant. »

Dans Le Figaro, il se montre tout aussi lucide. On peut toujours être tenté de prolonger d'un an, puis d'un autre, reconnaît-il, mais il dit s'être fait à l'idée que celle-ci ressemble à la dernière. Sauf revirement, le père de Jade, Evan, Aaron et Aria devrait donc raccrocher au terme de son contrat, en juin 2027. En France, comme il le voulait.

Source : Fédération française de football