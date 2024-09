Le trail : un sport de course, sur sentiers et chemins, excellent pour le corps et l'esprit

Vous aimez courir et vous souhaitez vous informer sur la pratique du trail ? Ce sport tendance se pratique dans les sentiers, les chemins, les terrains plats ou vallonnés, hors des routes bitumées. Le but est d’évoluer en plein air et en pleine nature. Lisez les bienfaits apportés par ce sport.

Améliore la forme physique

En courant sur un sentier naturel, vous améliorez votre résistance, votre flexibilité, votre force musculaire et votre endurance. En effet, la course en montée apporte une certaine force à vos jambes et le sol inégal affermit vos chevilles et travaille l’équilibre. Ainsi, en variant vos longueurs de foulées pour éviter les racines ou les rochers, vous augmentez votre coordination et votre agilité. De plus, en courant en pleine nature, vos foulées s’avèrent plus souples et absorbent plus facilement les chocs, contrairement au bitume qui peut traumatiser vos articulations. Néanmoins, vous devez parfaitement être chaussé pour affronter les pistes sinueuses, caillouteuses et rocheuses lorsque vous faites du trail.

Fortifie la santé mentale

Courir en pleine nature, c’est vous évader du cadre de votre vie quotidienne stressante. Dès vos premiers pas de course, vous ressentez un sentiment de bien-être grâce à un air plus frais et à un environnement plus apaisant et plus harmonieux. De ce fait, ces bienfaits permettent de combattre l’anxiété et d’évacuer le stress. En pratiquant le trail dans une forêt, dans un chemin, sur une plage, en campagne ou en montagne, vous prenez conscience de l’ensemble de vos sens qui se réveillent aux odeurs. Aux beaux jours, vous appréciez également la fraîcheur de la brise sur votre peau. Les arbres, les fleurs et les animaux sauvages vous aident aussi à vous détendre et à calmer votre esprit si souvent en ébullition.

Renforce la responsabilité vis-à-vis de l'environnement

Le trail vous permet de vous reconnecter avec la nature et de reprendre conscience de son importance. Courir renforce votre désir de la respecter et vous incite à adopter des comportements plus respectueux pour l’environnement dans votre vie quotidienne. C’est aussi l’occasion de découvrir des lieux incroyables et de profiter de la tranquillité des sentiers et de vous laisser guider par la beauté de la nature. « D'après une enquête réalisée par l’UTMB (ultra trail du Mont-Blanc), sur un panel de près de 2 000 pratiquants issus des clubs de trail et d’organisateurs de courses, 71 % d’hommes et 29 % de femmes parcourent en moyenne 38,85 km par semaine. »