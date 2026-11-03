Rappel conso : ces yaourts vendus dans trois grandes enseignes partout en France peuvent contenir des bouts de verre

Si vous avez acheté des yaourts récemment, faites attention : certains d’entre eux sont rappelés car ils peuvent contenir des bouts de verre.

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Les yaourts rappelés

Vous aimez manger des yaourts en dessert et vous en achetez régulièrement en grande surface ? Attention, certains yaourts font l’objet d’un rappel. Il s’agit de desserts qui ont été commercialisés dans trois grandes enseignes.

Ces yaourts ont été vendus chez Auchan, Système U et E. Leclerc et font l’objet d’un rappel publié le vendredi 30 octobre 2026 partout en France. La raison ? Ils peuvent contenir des bouts de verre.

Des yaourts spécifiques

Ces yaourts sont de la marque Arla Protein. Plus précisément, il s’agit des Arla Protein Pudding Chocolat 200 g. Ils ont été produits le 15 juin 2026 et ont pour date de durabilité minimale le 11 janvier 2027. Selon Rappel Conso, ils portent le numéro de lot ES26251001 et ont pour code-barres 5711953197529.

Si vous avez fréquenté l’un de ces magasins récemment et que vous pensez avoir acheté ces yaourts, vérifiez dans votre réfrigérateur.

Que faire des yaourts rappelés ?

Si vous avez les yaourts concernés par le rappel de produit, jetez-les immédiatement ou ramenez-les en point de vente. Tout comme ce riz vendu chez Lidl et rappelé en urgence car il contenait des toxines cancérigènes, il est demandé de ne surtout pas les manger.

“En raison du risque de blessures / effets indésirables suite à l’ingestion de ce produit, par précaution il est recommandé aux personnes qui détiendraient des produits appartenant aux lots décrits ci-dessus de ne pas les consommer”, indique Rappel Conso.

La suite après cette vidéo

Se faire rembourser les yaourts

Sachez qu’il est possible de vous faire rembourser les yaourts. Pour cela, il vous suffit de prendre en photo le numéro de lot, la date de production et la date de durabilité minimale ainsi que le code-barres du paquet de yaourts.

Ainsi, vous aurez toutes les preuves en votre possession pour exiger un remboursement. Si vous avez besoin de davantage de renseignements à ce sujet, n'hésitez pas à contacter le service dédié au 07 71 44 50 97.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d’un master 2 en journalisme, Lisa Guinot compte cinq ans d’expérience en presse écrite et web. Chez Demotivateur, elle couvre l’actualité généraliste, les sujets de société et la vie pratique, ainsi que l’environnement et la cause animale.

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