Il refait au ciment les joints de sa façade en pierre avant l'hiver : c'est justement ce matériau solide et pas cher qui peut la faire fissurer

Attention à cette erreur que les propriétaires de maisons anciennes commettent quand ils refont les joints avant l’hiver. Une mauvaise habitude qui pourrait coûter cher.

Par 

Ajoutez-nous sur Google Commentaires
Des ouvriers en train de faire les joints d'une façade en briques

Entretenir une maison n’est pas une mince affaire. Outre les corvées ménagères, l’extérieur nécessite aussi d’être bichonné. Cette astuce fait briller votre terrasse.

Une autre tâche est à prévoir à l’approche de l’hiver : celle de refaire les joints de la façade. Le problème ? Les propriétaires de maisons en pierre ont tendance à utiliser un matériau pour le moins inadapté.

Le site spécialisé Pause Maison met en garde !

Pourquoi est-il important de refaire les joints de sa façade ?

Vous l’ignorez peut-être, mais le rejointoiement est indispensable pour assurer la solidité d’une maison, notamment quand celle-ci est constituée de pierres anciennes, lui donnant un charme d’antan.

Cette technique de maçonnerie ne se résume pas uniquement à relier les pierres entre elles. Elle sert aussi à réguler l’humidité, permettre aux murs de respirer et protéger la façade contre les agressions extérieures.

En d’autres termes, les joints jouent un rôle clé dans la protection du bâtiment. Le hic ? Quand vient le moment de refaire ses joints de façade, certaines personnes utilisent du ciment, ce qui peut entraîner de lourdes conséquences.

Le ciment : une fausse bonne idée

Sur le papier, un mortier de ciment semble être une bonne idée. Et pour cause : ce matériau est solide, imperméable et surtout économique. En plus de cela, il offre un rendu net et précis.

Mais, en réalité, le ciment est un véritable ennemi de la pierre ancienne. C’est sa composition qui pose problème. Contrairement aux idées reçues, cette matière devient trop rigide une fois durcie et laisse peu passer la vapeur d’eau.

Par conséquent, le ciment empêche l’humidité présente dans les murs de s’évacuer. En cas de mouvement, les joints peuvent se désolidariser des pierres, permettant ainsi à l’eau de s’infiltrer.

Ce phénomène s’accentue lorsque les températures baissent. L’humidité peut geler et provoquer des fissures. Résultat : toute la façade peut devenir plus fragile. Un problème qui pourrait entraîner des travaux de rénovation très couteux.

La suite après cette vidéo

Quel matériau utiliser à la place ?

Pour éviter d’en arriver là, il existe une solution : utiliser un mortier à la chaux. À noter que ce matériau était répandu avant la généralisation du ciment au XXe siècle.

Comme le précisent nos confrères, « l’immense majorité des fermes et des maisons de village étaient montées et jointoyées à la chaux. Ce liant laisse respirer le mur, car il est très perméable à la vapeur d’eau, et il absorbe les légers mouvements du bâti sans faire éclater la pierre ».

Vous l’aurez compris, le mortier à la chaux est une solution plus adaptée aux vieilles pierres. Attention tout de même : il existe plusieurs types de chaux en fonction de la nature de la pierre et de l’exposition de la façade.

Il est donc recommandé de se renseigner auprès d’un professionnel avant de se lancer.

Suivez-nous sur Google

Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Formée à l’EFJ, école de journalisme, Jenna Barabinot publie pour Demotivateur depuis 2020. Rédactrice généraliste, elle traite l’actualité, les faits de société et les histoires de vie. Ses articles abordent également les animaux, le cinéma et les séries.

À lire aussi
Des "dents du dragon" sur une route en Espagne

L'Espagne peint des « dents de dragon » sur ses routes pour faire ralentir les conducteurs, et ce marquage pourrait arriver en France

 Une tronçonneuse débite une branche tombée sur la pelouse d'un jardin en automne

Branches tombées au fond du jardin : ce dimanche de Toussaint, sortir la tronçonneuse l'après-midi peut coûter 135 euros

 Une caméra sur une autoroute belge

Jusqu’à 210 euros d’amende : Une vignette numérique sera bientôt obligatoire pour circuler sur les routes de Belgique

 Un conducteur de scooter en tongs dans une rue ensoleillée

Fini les tongs à moto et à scooter en Espagne : depuis le 1er octobre, même le passager risque 200 euros d'amende

 un homme tient son billet d'avion et sa valise

Vous tombez malade avant de prendre l’avion : qui rembourse votre hôtel et vos billets ?

 un grille-pain dans une cuisine

Voici l’appareil de cuisine que vous devez absolument débrancher avant de dormir pour votre sécurité