Il refait au ciment les joints de sa façade en pierre avant l'hiver : c'est justement ce matériau solide et pas cher qui peut la faire fissurer

Attention à cette erreur que les propriétaires de maisons anciennes commettent quand ils refont les joints avant l’hiver. Une mauvaise habitude qui pourrait coûter cher.

Entretenir une maison n’est pas une mince affaire. Outre les corvées ménagères, l’extérieur nécessite aussi d’être bichonné. Cette astuce fait briller votre terrasse.

Une autre tâche est à prévoir à l’approche de l’hiver : celle de refaire les joints de la façade. Le problème ? Les propriétaires de maisons en pierre ont tendance à utiliser un matériau pour le moins inadapté.

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Pourquoi est-il important de refaire les joints de sa façade ?

Vous l’ignorez peut-être, mais le rejointoiement est indispensable pour assurer la solidité d’une maison, notamment quand celle-ci est constituée de pierres anciennes, lui donnant un charme d’antan.

Cette technique de maçonnerie ne se résume pas uniquement à relier les pierres entre elles. Elle sert aussi à réguler l’humidité, permettre aux murs de respirer et protéger la façade contre les agressions extérieures.

En d’autres termes, les joints jouent un rôle clé dans la protection du bâtiment. Le hic ? Quand vient le moment de refaire ses joints de façade, certaines personnes utilisent du ciment, ce qui peut entraîner de lourdes conséquences.

Le ciment : une fausse bonne idée

Sur le papier, un mortier de ciment semble être une bonne idée. Et pour cause : ce matériau est solide, imperméable et surtout économique. En plus de cela, il offre un rendu net et précis.

Mais, en réalité, le ciment est un véritable ennemi de la pierre ancienne. C’est sa composition qui pose problème. Contrairement aux idées reçues, cette matière devient trop rigide une fois durcie et laisse peu passer la vapeur d’eau.

Par conséquent, le ciment empêche l’humidité présente dans les murs de s’évacuer. En cas de mouvement, les joints peuvent se désolidariser des pierres, permettant ainsi à l’eau de s’infiltrer.

Ce phénomène s’accentue lorsque les températures baissent. L’humidité peut geler et provoquer des fissures. Résultat : toute la façade peut devenir plus fragile. Un problème qui pourrait entraîner des travaux de rénovation très couteux.

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Quel matériau utiliser à la place ?

Pour éviter d’en arriver là, il existe une solution : utiliser un mortier à la chaux. À noter que ce matériau était répandu avant la généralisation du ciment au XXe siècle.

Comme le précisent nos confrères, « l’immense majorité des fermes et des maisons de village étaient montées et jointoyées à la chaux. Ce liant laisse respirer le mur, car il est très perméable à la vapeur d’eau, et il absorbe les légers mouvements du bâti sans faire éclater la pierre ».

Vous l’aurez compris, le mortier à la chaux est une solution plus adaptée aux vieilles pierres. Attention tout de même : il existe plusieurs types de chaux en fonction de la nature de la pierre et de l’exposition de la façade.

Il est donc recommandé de se renseigner auprès d’un professionnel avant de se lancer.