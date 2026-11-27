Le bouton SOS (ou système eCall) est un dispositif d'appel d'urgence obligatoire sur tous les véhicules neufs homologués en Europe depuis le 31 mars 2018. L’extinction prochaine de la 2G ne devrait pas changer son fonctionnement.

Depuis le 31 mars 2018, toutes les voitures neuves vendues en Europe sont dotées d’un bouton SOS capable de transmettre automatiquement un appel d’urgence via les réseaux 2G et 3G. Cependant, la disparition prochaine de ces réseaux reste pour le moment sans succession.

De nos jours, la technologie progresse tellement rapidement que les dispositifs mis en place il y a moins de 10 ans se rapprochent déjà de leur fin de parcours. C’est le cas notamment du bouton SOS, également appelé système eCall, présent obligatoirement dans toutes les voitures neuves vendues depuis le 31 mars 2018.

Pour rappel, ce bouton est un dispositif d'appel d'urgence automatique, qui compose le 112 et transmet la position du véhicule dès que les airbags se déploient. Ce dispositif fonctionne sur les réseaux 2G et 3G, que les opérateurs sont en train d'éteindre. D'ailleurs, le réseau 2G a déjà été mis hors service par certains opérateurs comme Orange le 20 octobre dernier.

Le gouvernement n’a rien prévu après 2029

Interrogé sur le sort de ces millions de voitures, le gouvernement a répondu que le service tiendrait jusqu'à fin 2029, et qu'aucun plan de remplacement n'était imposé au-delà.

Si aucun plan n’est à l’étude, c’est parce que l’extinction de la 2G ne le rendra pas obsolète pour autant. En effet, l'eCall embarqué ne dépend pas de la 2G en particulier : il dépend de la disponibilité d'au moins un des deux réseaux anciens. Tant qu'un seul réseau 3G reste ouvert en France, le boîtier bascule dessus et l'appel part normalement, quelle que soit l'avancée de l'extinction de la 2G, prévue d'ici la fin de l'année.

Quelles solutions après 2029 ?

Le calendrier des opérateurs distingue clairement les deux technologies. L'extinction de la 3G ne commence qu'à partir de fin 2028, plusieurs années après celle de la 2G. C'est cette seconde échéance, et elle seule, qui menace l'appel d'urgence des voitures d'avant 2026.

La date de fin 2029 est une réponse écrite du gouvernement à une question posée à l'Assemblée nationale sur ce sujet précis. L'engagement porte sur le fonctionnement du dispositif « jusqu'à fin 2029 au moins », sans aucune promesse au-delà, et il repose sur le maintien d'un seul réseau ancien en service.

La réponse gouvernementale contient trois informations, dont deux rassurantes et une nettement moins. La première est la garantie de fonctionnement jusqu'à fin 2029. La deuxième est l'existence d'un cadre technique pour la suite : un règlement délégué adopté le 11 février 2024 définit les spécifications du passage à la 4G et à la 5G.

La suite après cette vidéo

L’Europe se penche sur la question

La troisième est le point aveugle. Ce règlement s'applique aux véhicules neufs, et pour le parc déjà en circulation « aucun plan de changement d'équipement n'a été imposé à ce jour », la Commission européenne étant décrite comme encore en train d'étudier les scénarios possibles.

Autrement dit, personne ne s'est engagé à financer la mise à niveau des voitures existantes.

L'État écarte aussi explicitement la solution qui consisterait à garder les réseaux ouverts. Il indique ne pas pouvoir imposer aux opérateurs le maintien de la 2G et de la 3G sans leur accord, ou « de compensations financières élevées se chiffrant en centaines de millions d'euros par an ». Le coût du statu quo est chiffré, celui du remplacement des boîtiers ne l'est pas, et aucun des deux n'a de payeur désigné.