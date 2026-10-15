Avant l'hiver, un expert en économies conseille de glisser des sacs d'eau dans les vides du congélateur : en cas de coupure, il tient deux fois plus longtemps

Des sacs d'eau glissés dans un congélateur à moitié vide limitent l'entrée d'air chaud et l'aident à garder le froid plus longtemps en cas de coupure.

Quelques sacs d'eau glissés entre les petits pois et les glaces. C'est le conseil donné aux foyers britanniques à l'approche de l'hiver, et repris ces derniers jours en France. L'idée est simple : boucher les trous d'un congélateur à moitié vide avec de la glace, plutôt que de laisser de l'air s'y installer.

Derrière ce geste, on trouve Sam Whillance, expert en économies pour la plateforme de réductions britannique Deal Town. Ses conseils, déjà livrés au quotidien Mirror, ont refait surface début octobre outre-Manche. Le principe tient en une phrase. Chaque fois que vous ouvrez la porte, l'air de la cuisine s'engouffre, et l'appareil doit ensuite le refroidir.

L'essentiel de l'énergie utilisée par votre congélateur sert à refroidir l'air qui entre quand vous ouvrez la porte.

Ces propos de Sam Whillance, rapportés par le Mirror, sont traduits de l'anglais.

Moins de place pour l'air chaud

Moins il reste de vide, moins l'air chaud trouve de place. Les aliments déjà gelés et les blocs de glace servent aussi de réserve de froid. Ils absorbent une partie de la chaleur qui entre à chaque ouverture. Selon l'expert, des sacs de congélation remplis d'eau, des pains de glace ou de simples sachets de glaçons font l'affaire. Inutile donc d'acheter de la nourriture juste pour remplir les tiroirs.

Le comparateur d'énergie Selectra donne un repère. Un congélateur atteint son meilleur rendement autour de 70 à 80 % de remplissage. En dessous, il perd son inertie et se relance plus souvent. Au-delà, l'air froid ne circule plus correctement.

Deux fois plus de temps en cas de coupure

Le vrai bonus se voit le jour où le courant saute. D'après FoodSafety.gov, le site officiel américain de sécurité alimentaire, un congélateur plein garde une température sûre pendant environ 48 heures. À moitié rempli, il ne tient qu'environ 24 heures, porte fermée. Les sacs d'eau congelée jouent alors le rôle de gros glaçons et retardent la décongélation des aliments.

Côté facture, mieux vaut rester lucide. L'ADEME estime qu'un congélateur consomme en moyenne 300 kWh par an, soit environ 60 euros. Les sacs d'eau ne vont pas diviser cette somme. Selectra parle d'un effet « à la marge » : le compresseur démarre moins souvent et les petites économies s'additionnent au fil des mois. Transformer de l'eau en glace demande aussi de l'énergie. Les premiers jours, l'appareil travaille donc davantage pour geler les sacs.

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Les bons gestes pour ne pas gêner l'appareil

Choisissez des sacs solides, hermétiques et prévus pour la congélation. Ne les remplissez pas à ras bord, car l'eau prend du volume en gelant. Un sac trop plein risque de se déchirer entre deux boîtes de soupe.

Placez-les dans les espaces libres sans boucher la grille d'aération au fond de l'appareil. La porte doit fermer complètement, sans forcer. Si vous devez pousser pour la refermer, retirez un sac.

Avant de tout réserver à la glace, pensez aux restes. Congeler un plat qui allait finir à la poubelle occupe aussi l'espace et limite le gaspillage. Étiquetez les boîtes et gardez les plus anciennes bien en vue.

Dernier réflexe, sans doute le plus efficace : savoir ce que vous cherchez avant d'ouvrir. Moins la porte reste ouverte, moins l'air chaud entre. Et si une couche blanche tapisse les parois, dégivrez. Selon Selectra, chaque millimètre de givre fait perdre environ 10 % d'efficacité.

Source : ADEME & FoodSafety.gov