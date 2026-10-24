GiFi demande son redressement judiciaire : 32 magasins vont devenir des Grand Frais, voici la liste des villes

32 magasins GiFi vont rouvrir sous l'enseigne Grand Frais. Voici les villes concernées, les dates connues et le délai à respecter pour les cartes cadeaux.

Un magasin GiFi ferme, les travaux durent plusieurs mois, puis des étals de fruits, de légumes et de fromages remplacent les bougies et les plaids. C'est le sort réservé à 32 points de vente de l'enseigne de déco à petits prix, cédés à Grand Frais.

La transformation tombe au pire moment pour GiFi. Le 20 octobre 2026, sa direction a confirmé qu'elle allait demander son placement en redressement judiciaire auprès du tribunal de commerce de Toulouse. L'enseigne fondée en 1981 par Philippe Ginestet compte 513 magasins et 6 000 salariés. Dans une lettre aux équipes, son nouveau président du directoire, Patrick Puy, a voulu rassurer.

Nos magasins restent ouverts. L'activité se poursuit. Vos contrats de travail sont inchangés.

Les villes où GiFi laisse la place à Grand Frais

Les contrats de cession ont été signés à l'automne 2025, bien avant la procédure. Grand Frais récupère les clés depuis le 1er juin 2026, au rythme de quatre à cinq magasins par mois. Le distributeur de produits frais, qui comptait 329 magasins avant cette opération, exploitera directement 17 de ces sites. Quatorze autres seront confiés en gérance-mandat, et le dernier, à Bayonne, dépend de Gifi 48, la structure qui regroupe les anciens magasins Tati.

Le premier Grand Frais issu d'un ancien GiFi était annoncé à Lisieux (Calvados) pour le 21 octobre. Suivront Sainte-Marguerite (Vosges) à la fin de l'automne, puis Champniers (Charente), Dorlisheim (Bas-Rhin), Grasse (Alpes-Maritimes) et Pacé (Ille-et-Vilaine) d'ici la fin de l'année. Saint-Médard-en-Jalles (Gironde) et Saint-Priest (Rhône) sont attendus début 2027, Caudebec-lès-Elbeuf (Seine-Maritime) fin mars 2027.

Pour les 23 autres magasins, aucune date n'a encore été communiquée. Ils se trouvent à Bayonne, Bias, Caen, Cergy, Cernay, Floirac, Fontaine, Hendaye, L'Arbresle, La Ville-aux-Dames, Le Pont-de-Beauvoisin, Les Angles, Moncel-lès-Lunéville, Pau, Plaisance-du-Touch, Provins, Royan, Saint-Aunès, Saint-Chamond, Saint-Parres-aux-Tertres, Saintes, Séné et Vitry-sur-Seine.

Pour Grand Frais, qui prévoit 3 500 embauches en 2026, ces emplacements en zones commerciales déjà fréquentées sont une aubaine. Son dirigeant Jean-Paul Mochet vise un doublement du réseau à moyen terme.

Dix magasins ont déjà fermé

Ces cessions ne sont pas le premier coup de rabot. En avril 2025, GiFi avait annoncé la fermeture de 11 magasins et la suppression d'environ 300 postes : 116 dans les points de vente concernés et 186 au siège de Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne). Selon RMC Conso, le magasin de Neuville-en-Ferrain (Nord) a finalement été sauvé et a rouvert en format réduit.

Les dix autres ont baissé le rideau pour de bon, à Thiais, Stains, Pontault-Combault, Saverne, La Ferté-Macé, Tonnerre, Besançon, Saint-Claude, Lyon et Toulouse.

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Cartes cadeaux et avoirs : le délai à ne pas rater

Les magasins restent ouverts, mais les clients qui ont une carte cadeau, un avoir ou une commande payée ont intérêt à suivre la procédure de près. Au 21 octobre, aucun jugement d'ouverture n'était encore publié au Bodacc, le bulletin officiel des annonces légales.

Dès qu'il le sera, un compte à rebours démarre. Les dettes de l'entreprise nées avant le jugement sont gelées. Si une carte cadeau ou un avoir n'était plus accepté en caisse, son détenteur devrait déclarer la somme au mandataire judiciaire dans les deux mois qui suivent la publication au Bodacc. Passé ce délai, le créancier est forclos.

Un rattrapage reste possible pendant six mois, à condition de prouver que le retard ne lui est pas imputable ou que l'entreprise a omis de signaler la créance au mandataire, selon Infogreffe. Dans l'immédiat, le plus sûr reste de conserver la carte, le ticket de caisse et le relevé bancaire de l'achat.

Source : L'Express Franchise & Infogreffe