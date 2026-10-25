Cette autoroute près de Paris à 10,80 euros le passage va devenir gratuite en semaine, voici à partir de quand

Pendant la fermeture du tunnel de Saint-Cloud sur l'A13, l'A14 sera gratuite du lundi au vendredi dès le 16 novembre. Le week-end, le péage restera payant.

Pour des milliers d'automobilistes de l'ouest parisien, le péage va disparaître en semaine. À partir du 16 novembre 2026, l'autoroute A14, qui relie Orgeval (Yvelines) au quartier de La Défense, sera gratuite du lundi au vendredi. La mesure vaudra pendant toute la fermeture partielle de l'A13, jusqu'à fin août 2027.

L'annonce vient du Premier ministre Sébastien Lecornu. Il l'a faite le mercredi 21 octobre 2026, dans un courrier adressé au sénateur de l'Eure Frédéric Duché. Le chef du gouvernement y présente la gratuité comme une « mesure d'accompagnement » et la justifie en une phrase.

L'absence de péage favorisera son recours et diminuera les reports sur le réseau secondaire.

Jusqu'à 10,80 euros le passage

Sur cette autoroute d'une vingtaine de kilomètres, la note est salée. Au portique de péage en flux libre de Montesson, une voiture paie 10,80 euros au tarif normal, selon la grille officielle de la Sanef. Le tarif réduit, à 6,60 euros, ne s'applique en semaine qu'entre 10 heures et 16 heures, puis entre 21 heures et 6 heures. Autrement dit, jamais aux heures de pointe.

Un automobiliste qui franchit ce portique une fois par jour ouvré, aux heures de pointe, débourse donc 54 euros par semaine. C'est précisément ce public de salariés que vise la mesure.

La gratuité va bien plus loin que ce qui était prévu. En septembre, la préfecture d'Île-de-France avait seulement annoncé une remise de 50 % au péage de Montesson, réservée aux abonnés du télépéage Bip&Go, du lundi au vendredi hors jours fériés. Selon Temps Réel 78, l'État avait accepté de verser 3,5 millions d'euros à la Sanef en échange de ce demi-tarif.

Un tunnel des années 1930 à consolider

Si l'A14 devient gratuite, c'est parce que sa grande sœur va être coupée. Le tube nord du tunnel de Saint-Cloud, sur l'A13, sera fermé dans le sens Paris-province du 16 novembre 2026 à fin août 2027. Construit dans les années 1930, il comporte des parties en béton non armé et doit être consolidé, selon l'AFP. Le tube sud, qui date des années 1970, reste ouvert dans le sens province-Paris.

L'A13 voit passer jusqu'à 80 000 véhicules par jour, surtout des habitants de l'ouest francilien qui travaillent à Paris. Le calvaire ne s'arrêtera pas là. En juillet et août 2027, l'autoroute sera totalement fermée dans les deux sens, cette fois pour des travaux sur le viaduc de Saint-Cloud.

Le dossier touche Matignon de près. D'après Temps Réel 78, Sébastien Lecornu emprunte lui-même l'A13 pour rejoindre son fief de Vernon, dans l'Eure.

La suite après cette vidéo

Badge, week-end : ce qui reste flou

Le samedi et le dimanche, le péage restera payant. Les modalités pratiques, elles, restent à fixer. La Sanef, qui exploite l'A14, affirme avoir été prise de court par l'annonce, selon L'Automobiliste. Aucune demande de l'État ne lui avait été adressée, et la société rappelle que la mesure devra être financée.

Une question intéresse directement les automobilistes : faudra-t-il un badge Bip&Go pour passer gratuitement ? Temps Réel 78 indique que ce pourrait être le cas, en attendant des précisions officielles.

Dans les Yvelines, le président du département, Pierre Bédier, salue une « incontestable bonne nouvelle pour les usagers yvelinois ». Il réclame désormais un geste pour le Duplex de l'A86, entre Rueil-Malmaison et Vélizy-Villacoublay, dont le trajet complet peut coûter environ 14,90 euros aux heures de pointe. Les élus départementaux demandent au minimum un tarif ramené à 3,50 euros.

Source : Temps Réel 78 & Sanef