Fini les tongs à moto et à scooter en Espagne : depuis le 1er octobre, même le passager risque 200 euros d'amende

L'Espagne impose des chaussures fermées à moto et à scooter. Tongs et sandales sont bannies, même pour le passager, sous peine d'une amende de 200 euros.

Depuis le 1er octobre 2026, rouler en tongs à moto ou à scooter est interdit en Espagne. Le conducteur comme le passager doivent porter des chaussures fermées qui couvrent tout le pied, sous peine d'une amende de 200 euros.

La règle vient du décret royal 518/2026, publié au Bulletin officiel de l'État espagnol le 26 juin. Ce texte modifie le règlement général de la circulation pour mieux protéger les usagers les plus exposés de la route. Il vaut pour tous ceux qui circulent sur les routes espagnoles, y compris les vacanciers qui louent un scooter sur place.

Fini les tongs et les sandales sur la selle

Conducteurs et passagers de motos, de cyclomoteurs, de tricycles et de quads doivent porter des chaussures fermées couvrant l'ensemble du pied, sur tous les types de voies. La rue d'une station balnéaire est donc concernée au même titre qu'une route de montagne.

Les tongs, les sandales et toutes les chaussures qui laissent une partie du pied à l'air sont bannies. La DGT, l'autorité espagnole de la circulation, n'impose pas pour autant de bottes de moto ni de modèle technique particulier, précise le Diario de León. Une simple paire de baskets fermées suffit.

Le décret prévoit une seule exception : les deux et trois-roues équipés d'une structure de protection et de ceintures de sécurité, à condition que leur documentation technique le mentionne. Les cyclistes et les utilisateurs de trottinettes électriques ne sont pas concernés par cette obligation.

200 euros d'amende, mais aucun point retiré

Le texte classe ce manquement parmi les infractions graves. L'amende s'élève à 200 euros, sans retrait de points sur le permis, selon le Diario de León et le site spécialisé Carwow. Le Repaire des Motards indique que la sanction vise aussi bien le conducteur que le passager qui ne respecte pas la règle.

Les chaussures ne sont pas le seul changement. Les gants deviennent obligatoires hors agglomération, pour le conducteur et pour le passager, avec là aussi 200 euros d'amende à la clé. Aucun modèle homologué n'est exigé pour l'instant : cette exigence dépendra d'un futur arrêté fixant les normes techniques.

Les motos doivent aussi transporter un gilet réfléchissant haute visibilité. Le conducteur doit l'enfiler s'il descend de son véhicule sur la chaussée ou sur l'accotement d'une route hors agglomération.

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En France, des chaussures seulement recommandées

De ce côté des Pyrénées, aucune règle n'impose de chaussures aux motards. Sur Service-public.fr, les chaussures montantes figurent seulement parmi les équipements recommandés, au même titre que le gilet airbag.

Deux équipements sont en revanche obligatoires en France pour le conducteur et le passager. Rouler sans casque expose à une amende forfaitaire de 135 euros et au retrait de 3 points. Oublier ses gants coûte 68 euros et 1 point au conducteur. Cette obligation des gants existe depuis novembre 2016, rappelle Le Repaire des Motards.

Un Français qui part en Espagne avec sa moto, ou qui loue un scooter pour quelques jours, a donc intérêt à glisser une paire de chaussures fermées dans ses bagages.

D'autres règles vont encore évoluer. Les conducteurs et passagers de cyclomoteurs peuvent conserver leur casque actuel pendant un an. À partir du 1er octobre 2027, seuls les casques homologués selon la norme européenne R22 seront acceptés.

Source : Bulletin officiel de l'État espagnol (BOE) & Diario de León