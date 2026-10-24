Les décorateurs ne tournent pas autour du sapin pour poser les guirlandes : voici ce qu'ils font à la place

Popularisée sur TikTok par une ancienne décoratrice d'église, la pose des guirlandes de haut en bas évite de tourner autour du sapin. Mais elle a un défaut.

Et si vous arrêtiez de tourner autour du sapin pour poser les guirlandes ? Des décorateurs professionnels les installent de haut en bas, en colonnes, et une vidéo qui montre la méthode a dépassé les 14 millions de vues sur TikTok.

L'idée n'a rien d'une nouveauté de l'année. Le designer américain Francesco Bilotto la défendait déjà à la télévision en 2016, avant qu'elle ne devienne virale à l'hiver 2020 grâce à une ancienne décoratrice d'église. Elle a aussi un petit défaut, que les vidéos montrent rarement.

Une astuce venue des coulisses d'une église

À l'hiver 2020, Clare Hooper publie sur TikTok, sous le pseudo @mrsclarehoops, une démonstration de ce qu'elle appelle la bonne façon de poser les lumières. Début décembre, sa vidéo compte déjà 2,4 millions de vues. Sa technique vient directement de son ancien emploi.

J'ai travaillé pour une grande église, dont le bâtiment principal servait aussi de centre de conférences. J'encadrais une équipe de plus de 100 bénévoles chargés de la décoration pour les activités de Noël.

Clare Hooper a livré ces souvenirs à Fox News (propos traduits de l'anglais). Dans la foulée, une autre créatrice, @lizlovery, reprend l'astuce en la remerciant dans sa légende. Sa vidéo atteint 14 millions de vues et près de 2 millions de « j'aime », selon le site britannique Real Homes.

Des colonnes plutôt que des tours

Le principe tient en quelques gestes. On fixe l'extrémité de la guirlande près de la cime, puis on la laisse descendre jusqu'au pied de l'arbre en léger zigzag, en suivant les branches. Arrivé en bas, on décale le fil sur le côté et on remonte. On recommence jusqu'à couvrir le sapin.

Francesco Bilotto conseille de laisser 8 à 10 centimètres entre deux brins. Il explique aussi ce qui le gêne dans la spirale : quand on enroule le fil autour de l'arbre, les ampoules ont tendance à s'enfoncer vers le tronc. À la verticale, elles restent plus près du bout des branches, là où elles brillent le plus.

Moins de lumières gaspillées, une panne plus simple à réparer

Plus besoin de faire le tour complet du sapin. Pour un arbre installé contre un mur ou dans un angle, on peut se contenter des faces visibles, et aucune guirlande ne finit derrière, là où personne ne la voit. La journaliste de Real Homes qui a testé la méthode sur son sapin artificiel de 1,80 mètre l'a trouvée bien plus rapide. Son arbre lui a même paru plus lumineux qu'avant.

Deuxième argument, la maintenance. Avec plusieurs guirlandes, chacune occupe sa propre bande de l'arbre. Si l'une tombe en panne, Clare Hooper assure qu'on peut la remplacer sans trop bouleverser les décorations. Elle ajoute que retirer les lumières après les fêtes devient un jeu d'enfant comparé à la méthode en spirale.

Le revers de la méthode

La pose verticale laisse davantage voir les fils. La testeuse de Real Homes l'a constaté sur un côté de son sapin, sans que cela la dérange vraiment. Un internaute cité par le même site trouvait au contraire qu'on ne voyait plus que du câble.

Les décorations règlent en partie le problème. La journaliste comptait sur ses boules dorées pour masquer les fils. Les colonnes lumineuses lui ont aussi servi de repères pour répartir les décorations de façon régulière, section par section.

Dernier détail pratique, relevé par une spécialiste de l'enseigne américaine Home Depot citée par le site Best Life : en commençant par le haut, la prise se retrouve au bout du parcours, au pied du sapin, là où se trouve la rallonge.

Source : Fox News & Real Homes