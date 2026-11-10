GiFi en redressement judiciaire : ses 513 magasins restent ouverts, mais voici les deux dates qui vont décider de leur sort

Placée en redressement judiciaire, GiFi bénéficie d’une période d’observation de six mois. Ses magasins restent ouverts, mais son avenir demeure incertain.

L’étau se resserre autour de GiFi !

Alors qu’elle est placée en redressement judiciaire, l’enseigne spécialisée dans la déco à petit prix jouera son avenir dans les prochains mois.

Les magasins vont-ils fermer leurs portes pour de bon ou réussir à se sortir de cette très mauvaise passe ?

GiFi cède 32 magasins à Grand Frais

Depuis trois ans, GiFi traverse de lourdes difficultés, notamment liées à un changement de système informatique, mais aussi à la concurrence d’enseignes similaires comme Action et de plateformes de commerce en ligne telles que Temu.

La situation de GiFi a empiré au point que sa direction a demandé son placement en redressement judiciaire auprès du tribunal de commerce de Toulouse.

Dans la foulée, l’entreprise fondée en 1981 par Philippe Ginestet avait décidé de céder 32 de ses 513 magasins à Grand Frais afin de récupérer un peu de trésorerie, rapporte le magazine Capital.

L’enseigne placée en redressement judiciaire

Finalement, la société qui emploie 6 000 salariés a été placée en redressement judiciaire le 3 novembre 2026 après avoir déclaré être en cessation de paiements, a indiqué Patrick Puy, le nouveau dirigeant de GiFi.

Depuis cette date, l’enseigne, qui reste ouverte, bénéficie d’une période d’observation de six mois, tandis que ses dettes sont gelées, le temps de voir si elle remplit toutes les cases pour faire face à ses dettes et garder ses magasins à flot.

Le 11 décembre prochain, Patrick Puy, des membres de la direction et des représentants du personnel devront présenter un premier état de la situation financière de l’entreprise au tribunal de commerce de Toulouse.

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Une dette qui s’élève à près de 91 millions d’euros

Comme le précisent nos confrères, une deuxième audience a été fixée au 8 janvier 2027. Ce second rendez-vous est important puisqu’il déterminera si l’entreprise « dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d’observation ».

Au total, 41 magasins GiFi sont concernés par cette procédure. Dix d’entre eux sont implantés dans le Pas-de-Calais et sept autres dans la Somme.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que GiFi s’est retrouvée au bord du précipice avec une dette de 90,8 millions d’euros et seulement 3,7 millions en caisse. Résultat : l’entreprise n’a pas été en mesure de payer les salaires entre le 1er octobre 2026 et l'ouverture du redressement judiciaire.

Rendez-vous dans un mois pour connaître la suite de cette triste histoire !