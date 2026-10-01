Un héritage sur trois fait moins de 8 000 euros en France : un enfant ne paie des droits de succession qu'au-delà de 100 000 euros reçus de chaque parent

Un héritage sur trois fait moins de 8 000 euros en France. Abattements, barème, exonération du conjoint : voici qui paie vraiment des droits de succession.

Un héritage sur trois ne dépasse pas 8 000 euros en France. C'est l'un des enseignements des derniers chiffres de l'Insee, publiés en avril 2026 à partir de son enquête Histoire de vie et Patrimoine. À l'échelle d'une vie entière, le constat est du même ordre : selon le Conseil d'analyse économique (CAE), la moitié des personnes d'une même génération héritent au total de moins de 70 000 euros, et une large part d'entre elles ne reçoit rien du tout.

Ces montants éclairent une autre réalité, souvent mal connue : lorsqu'on hérite de ses parents, les droits de succession ne s'appliquent qu'au-delà de 100 000 euros par enfant et par parent. Plus de huit héritages sur dix restent sous ce seuil.

Des héritages beaucoup plus modestes qu'on ne l'imagine

Début 2024, 41 % des ménages avaient déjà hérité au moins une fois de biens ou d'argent, d'après l'Insee. Mais les sommes en jeu sont loin des fortunes que le mot « héritage » évoque. Parmi les héritages dont le montant est connu, 32,3 % font moins de 8 000 euros, 27,4 % se situent entre 8 000 et 30 000 euros et 24,9 % entre 30 000 et 100 000 euros. Seuls 15,4 % atteignent ou dépassent 100 000 euros.

Le lien de parenté change beaucoup la donne. Plus de la moitié des héritages venus des grands-parents (51,1 %) sont inférieurs à 8 000 euros. Ceux qui viennent du père, de la mère ou des deux parents sont plus élevés, mais à peine plus d'un sur six franchit la barre des 100 000 euros. L'Insee précise que chaque héritage est compté séparément et que la valeur déclarée est généralement celle du moment de la transmission.

En haut de l'échelle, en revanche, les montants s'envolent. Le CAE estime que les 1 % des héritiers les mieux dotés d'une génération reçoivent en moyenne plus de 4,2 millions d'euros au cours de leur vie, et les 0,1 % les plus favorisés environ 13 millions. Soit à peu près 180 fois l'héritage médian. Ce poids croissant de l'héritage se voit dans le patrimoine des Français : la fortune héritée en représente désormais environ 60 %, contre 35 % au début des années 1970. Et l'on hérite de plus en plus tard, vers 50 ans en moyenne aujourd'hui, contre 30 ans au début du XXe siècle.

Pour situer ces sommes, un ménage doit détenir plus de 857 700 euros de patrimoine pour faire partie des 10 % les plus riches de France.

À partir de quand paie-t-on des droits de succession ?

Le calcul suit toujours la même logique, détaillée par service-public.gouv.fr. On évalue d'abord ce que possédait le défunt, on retire ses dettes (dont les frais funéraires, dans la limite de 1 500 euros), puis on détermine la part de chaque héritier. Sur cette part, on applique un abattement qui dépend du lien avec le défunt. Seul ce qui dépasse est taxé, selon un barème progressif. Voici les abattements en vigueur :

Époux ou partenaire de Pacs : aucun droit de succession, quel que soit le montant.

Enfant : 100 000 euros, au décès de chacun des deux parents.

Frère ou sœur : 15 932 euros, avec une exonération totale possible sous trois conditions (avoir plus de 50 ans ou une infirmité empêchant de travailler, être célibataire, veuf, divorcé ou séparé, et avoir vécu avec le défunt pendant les cinq années précédant son décès).

Neveu ou nièce : 7 967 euros.

Petit-enfant : 1 594 euros si son parent est vivant. S'il hérite à la place d'un parent décédé ou qui a renoncé, il bénéficie de l'abattement de 100 000 euros, partagé avec ses frères et sœurs.

Autres personnes : 1 594 euros.

Un héritier en situation de handicap bénéficie en plus d'un abattement de 159 325 euros, cumulable avec les précédents.

Concrètement, si un parent veuf laisse 300 000 euros à ses trois enfants, chacun reçoit 100 000 euros et personne ne paie rien. Un enfant unique qui hérite de 150 000 euros de sa mère ne sera taxé que sur 50 000 euros : avec le barème, qui démarre à 5 % et atteint 20 % dès 15 933 euros taxables, la facture s'élève à 8 194,35 euros, soit environ 5,5 % de la somme reçue.

Attention toutefois : les donations reçues du même parent au cours des quinze dernières années sont prises en compte. Elles réduisent d'autant l'abattement disponible au moment de la succession.

La suite après cette vidéo

Frère, neveu, ami : là où l'addition devient lourde

Le vrai choc fiscal concerne les héritiers qui ne sont pas en ligne directe. Entre frères et sœurs, le taux est de 35 % jusqu'à 24 430 euros taxables, puis 45 %. Pour un neveu ou une nièce, il grimpe à 55 % dès le premier euro au-delà de l'abattement. Pour un parent éloigné ou une personne sans lien de parenté, comme un ami ou un beau-fils non adopté, il atteint 60 %.

Prenons un même héritage de 50 000 euros. Un enfant ne paie rien. Un frère ou une sœur doit 12 887,60 euros. Un neveu règle 23 118,15 euros. Un ami, lui, verse 29 043,60 euros au fisc, soit près de 60 % de ce qu'il a reçu.

Selon le CAE, ces successions en ligne indirecte représentent moins de 10 % du capital transmis, mais rapportent plus de la moitié des droits de mutation à titre gratuit (successions et donations).

Les idées reçues qui faussent le débat

Les droits de succession font partie des impôts les plus impopulaires, et ce rejet repose en grande partie sur des erreurs de perception, relève le CAE.

L'impôt sur l'héritage est d'ailleurs un des impôts les moins acceptés par l'opinion publique

D'après les enquêtes citées dans la note de 2021, une majorité de Français croient à tort que ces droits reposent sur un taux unique, sans progressivité. Beaucoup pensent aussi que l'on commence à payer bien plus tôt qu'en réalité, et surestiment fortement les sommes effectivement prélevées. Autant d'erreurs qui vont dans le même sens : elles font croire que les classes moyennes sont lourdement taxées.

Autre idée reçue : les plus grosses fortunes paieraient 45 %, le taux maximal du barème en ligne directe au-delà de 1,8 million d'euros. En pratique, le CAE calcule que les 0,1 % d'héritiers les plus favorisés, qui reçoivent environ 13 millions d'euros au cours de leur vie, ne paient qu'à peine 10 % de droits sur l'ensemble. En cause, plusieurs dispositifs qui échappent en tout ou partie au barème : l'assurance-vie, soumise à une fiscalité à part, les pactes Dutreil pour la transmission d'entreprises, ou encore les donations en nue-propriété. Au total, près de 40 % du patrimoine transmis échapperait aux données fiscales sur les successions.

Le CAE note enfin que l'impôt pèse assez lourdement sur les « classes moyennes supérieures », qui forment le bas des 10 % d'héritages les plus élevés. Leur taux effectif n'est qu'environ deux fois plus faible que celui des très gros héritiers, alors qu'elles héritent 24 fois moins. C'est souvent de là que vient le sentiment que les droits de succession taxent l'épargne d'une vie de travail.

Source : Insee & Conseil d'analyse économique