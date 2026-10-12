Il achète une voiture neuve 132 541 dollars, ne roule que 114 kilomètres avec et la revend à un prix qui surprend le marché

Un Américain a acheté une Dodge Challenger neuve à 132 541 dollars. Après avoir roulé seulement 71 miles avec, il l'a revendue avec un bénéfice étonnant.

L'achat d'un véhicule neuf rime souvent avec une décote immédiate. Dès les premiers kilomètres, la valeur s'effondre. Un propriétaire américain vient de prouver l'inverse avec un modèle très particulier.

Il a déboursé 132 541 dollars pour acquérir une Dodge Challenger SRT Demon 170 de l'année 2023. L'homme a ensuite pris le volant pour parcourir seulement 71 miles, soit un peu plus de 114 kilomètres. Il a récemment mis son véhicule aux enchères sur un site spécialisé.

Le résultat a surpris les observateurs du marché automobile. La voiture a été adjugée pour 134 000 dollars, auxquels s'ajoutent les frais d'acheteur. Le vendeur a donc réalisé une plus-value, malgré une utilisation minimale et une présentation de l'annonce jugée perfectible par les spécialistes.

Une édition limitée pensée pour la performance

Ce bénéfice s'explique par la rareté du modèle. Cette Dodge porte le numéro 215 sur les quelque 3 300 exemplaires produits pour cette année modèle. Sous le capot, le moteur V8 Hemi de 6,2 litres développe une puissance phénoménale, pensée pour les amateurs de courses d'accélération.

Abreuvé au carburant E85, il délivre 1 025 chevaux pour un couple de 945 lb-ft. Avec un carburant classique E10, la puissance redescend à 900 chevaux. Toute cette force est transmise aux roues arrière via une boîte automatique à huit rapports.

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Des options à prix d'or

L'exemplaire vendu se distingue par sa carrosserie de couleur « Destroyer Gray ». Il bénéficie surtout d'une option très coûteuse : des jantes en fibre de carbone de 18 pouces à l'avant et 17 pouces à l'arrière, facturées 11 495 dollars au catalogue du constructeur.

L'intérieur mise sur des sièges chauffants et ventilés en cuir Laguna et Alcantara noir, complétés par un système audio Harman Kardon à 18 haut-parleurs. Sur le marché américain des voitures musclées à moteur thermique, l'intérêt des collectionneurs pousse les prix vers le haut pour ce type de véhicules emblématiques.

Source : Autoevolution