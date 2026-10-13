Un retraité apporte à sa banque les pièces gardées pendant 10 ans : au guichet, le conseiller refuse le dépôt, et ce n'est pas l'argent qui pose problème

Il se présente au guichet de sa banque pour déposer la petite monnaie accumulée pendant dix ans. Le conseiller refuse le sac et lui rappelle la procédure.

L'idée semble totalement logique. Vous rentrez chez vous le soir, vous videz vos poches et vous glissez vos pièces rouges ou jaunes dans un bocal. Au bout de dix ans, la tirelire peut peser plusieurs kilos. Un retraité a fait exactement cela, selon un récit publié par Melty le 29 septembre 2026. Il a transporté son sac de petite monnaie jusqu'au guichet de son agence bancaire, pensant déposer son pactole sur son compte. Le conseiller a regardé le sac en vrac et a refusé net le dépôt.

Dans ce récit, qui ne précise ni l'identité du retraité ni l'agence concernée, la banque ne refuse pas l'argent. Elle refuse le vrac. Ce détail ne doit pourtant pas être transformé en règle valable partout : certaines banques acceptent les pièces mélangées, à condition de les remettre dans une pochette adaptée ou dans un automate prévu pour cela. Avant de préparer son bocal, il faut donc connaître la procédure de son établissement.

Une confusion sur la loi des 50 pièces

Le règlement européen de 1998 prévoit une limite pour les paiements en pièces. Un boulanger, un supermarché ou un buraliste a le droit strict de refuser un paiement s'il comporte plus de cinquante pièces. La Banque de France rappelle cette règle : le fait que les euros aient cours légal ne signifie pas que l'on puisse imposer n'importe quelle quantité de monnaie pour régler un achat.

Le Trésor public relève d'une exception. Il accepte les paiements en petite monnaie jusqu'à 300 euros, même si le tas dépasse allègrement les cinquante pièces. Mais ce plafond concerne les règlements en espèces au Trésor public : ce n'est ni un montant maximal pour vider sa tirelire à la banque, ni une obligation pour un guichet bancaire de recevoir un sac sans préparation.

Pour les dépôts, la Fédération bancaire française expliquait à MoneyVox, dans un article du 19 février 2022, que les modalités dépendent de chaque banque. Chaque enseigne applique sa propre politique commerciale. Il faut donc distinguer le droit de payer en espèces des conditions pratiques d'une remise sur compte.

Rouleaux ou pochettes : préparer le dépôt demandé

La méthode la plus classique reste la mise en rouleaux. Si votre agence demande cette présentation, vous devez séparer les pièces de 2 euros, de 1 euro, de 50 centimes, et ainsi de suite. Une fois triées, vous les glissez dans des étuis spécifiques. Demandez toutefois les consignes de l'agence avant de vous lancer : remplir des rouleaux n'est pas une étape indispensable dans tous les réseaux.

Dans l'enquête de MoneyVox, Société Générale décrivait une autre méthode : compter les pièces, les placer en vrac dans une enveloppe de dépôt et renseigner les montants sur un bordereau. La banque expliquait ne pas fournir de rouleaux parce qu'il faudrait défaire cet emballage pour recompter la monnaie. Le contrôle était effectué par le transporteur de fonds, et non au guichet.

Le Crédit Agricole Île-de-France indiquait, dans cette même enquête, créditer le montant annoncé sous réserve de comptage. En cas d'écart constaté ensuite, le compte était corrigé, à la hausse comme à la baisse. Ces exemples datés montrent pourquoi il faut demander la procédure actuelle à son agence plutôt que présumer que toutes fonctionnent de la même manière.

La suite après cette vidéo

Les automates et les frais à vérifier avant de partir

Certaines agences modernes simplifient l'opération. Elles installent des automates de dépôt d'espèces dans leur hall. Attention toutefois à vérifier que l'appareil accepte les pièces : un service de dépôt de billets ne suffit pas pour vider un bocal. Avant de déplacer un sac très lourd, demandez à votre agence si elle possède ce type d'automate en état de marche.

Cash Services décrit notamment un dépôt de pièces en vrac : la machine compte et trie la monnaie, rejette les pièces non valides et imprime un reçu. Le réseau annonce un crédit dans les meilleurs délais, pas nécessairement immédiat. D'autres appareils reçoivent une pochette accompagnée d'un bordereau, avec un crédit sous quelques jours.

Sur certains automates à carte, deux tickets sont imprimés : l'un accompagne les pièces dans la pochette, l'autre est à conserver comme justificatif. L'accès au service dépend aussi de votre banque : Cash Services le propose aux clients des établissements partenaires, notamment BNP Paribas, Crédit Mutuel, CIC et SG. Il faut donc vérifier son éligibilité, pas seulement repérer une machine à proximité.

Vérifiez enfin un dernier détail avec votre conseiller au téléphone. Renseignez-vous sur les éventuels frais de traitement et leurs conditions d'application, plutôt que de supposer qu'un seuil payant existe partout. Demandez également quel conditionnement récupérer et quels documents remplir. Une information indispensable à connaître avant de sortir le premier rouleau.

Sources : Banque de France et Cash Services