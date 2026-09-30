Il laisse une bouteille d'eau au soleil dans son camion : pendant sa pause déjeuner, son siège se met à fumer

En 2017, un technicien américain a vu son siège fumer à cause d'une bouteille d'eau. Des pompiers ont ensuite reproduit cet effet loupe sur du papier.

Ce jour de juillet 2017, Dioni Amuchastegui prend sa pause déjeuner un peu plus tôt que d'habitude. Technicien spécialisé dans les batteries pour Idaho Power, un fournisseur d'électricité de Boise, dans l'Idaho, il travaille par une chaleur écrasante, proche de 38 °C, et reste assis dans son camion de service pour manger. Du coin de l'œil, il aperçoit un filet de fumée. En se retournant, il comprend d'où elle vient : la lumière du soleil traverse la bouteille d'eau posée sur le siège à côté de lui et commence à le brûler.

Il réagit à temps, mais le siège garde deux petites marques de brûlure. Quand il raconte l'incident, une partie de son équipe pense qu'il invente tout. Sous la supervision du responsable sécurité de l'entreprise, il accepte alors de reconstituer la scène dans une courte vidéo, publiée sur la page Facebook d'Idaho Power le 13 juillet 2017. Il y confie sa surprise (propos traduits de l'anglais) :

« Ce n'est pas quelque chose à quoi on s'attend vraiment, qu'une bouteille d'eau mette le feu à son siège. »

Des pompiers ont percé une feuille de papier avec une simple bouteille

La vidéo est largement partagée, et les commentaires sceptiques suivent. Est-ce vraiment possible ? Les pompiers de Midwest City, dans l'Oklahoma, décident de vérifier par eux-mêmes. Le 17 août 2017, ils publient leur propre test. Le pompier David Richardson y tient une petite bouteille en plastique remplie d'eau en plein soleil, au-dessus d'une feuille de papier. Le faisceau de lumière concentré finit par la percer.

Selon la chaîne locale KFOR, la lumière concentrée par la bouteille a atteint 250 degrés Fahrenheit lors de ce test, soit environ 121 °C. Lors de leur propre reconstitution dans le camion, les équipes d'Idaho Power avaient mesuré entre 211 et 213 °F, environ 100 °C, d'après le site d'information local Magic Valley.

Ces chiffres varient d'une mesure à l'autre, et c'est logique : tout dépend de la précision avec laquelle la lumière est focalisée. Interrogé par CBS News, David Richardson rappelait que le vinyle commence généralement à brûler vers 455 °F, soit environ 235 °C. Selon lui, il ne faudrait pas longtemps pour déclencher un feu si les conditions étaient réunies, selon la concentration du faisceau.

Pourquoi une bouteille d'eau se transforme en loupe

Le phénomène n'a rien de mystérieux. Une bouteille ronde, transparente et remplie d'un liquide clair se comporte comme une lentille convergente. Elle rassemble les rayons du soleil qui la traversent et les concentre sur une toute petite zone. C'est exactement le principe de la loupe avec laquelle beaucoup d'enfants ont un jour essayé de faire fumer une feuille morte.

Conséquence étonnante : ce n'est pas la chaleur dans l'habitacle qui compte, mais le soleil qui frappe directement la bouteille. David Richardson l'a résumé ainsi à CBS News (propos traduits de l'anglais) :

« La température de l'air n'a pas d'importance. Cela fonctionne exactement comme une loupe, comme celle qu'on utilise enfant pour brûler des feuilles. C'est le même principe. »

Plusieurs conditions doivent toutefois être réunies en même temps : une bouteille transparente contenant un liquide clair, des rayons qui arrivent directement à travers une vitre, un angle favorable et une surface inflammable placée à la bonne distance du point où la lumière converge. Les boissons foncées et les bouteilles teintées ne posent pas ce problème, précise le pompier.

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Un risque faible, mais un geste simple pour l'éviter

Les pompiers de Midwest City ont eux-mêmes tenu à relativiser. Dans leur publication, ils soulignaient que de nombreux facteurs devaient être réunis et que la probabilité qu'un feu se déclare puis s'entretienne dans un véhicule était sans doute très faible. David Richardson précisait aussi ne connaître aucun incendie de voiture lié à ce phénomène dans son secteur, tout en répétant que le risque existe bel et bien.

La précaution recommandée tient en un geste : ranger les bouteilles transparentes à l'abri de la lumière, sous un siège, dans la boîte à gants ou dans le coffre, ou simplement les emporter en quittant la voiture. Si une odeur de brûlé ou une petite marque noire apparaît, il suffit de déplacer la bouteille hors du soleil pour couper le faisceau.

Le conseil ressurgit chaque été, et pas seulement aux États-Unis. Fin juillet 2026, alors que la Wallonie passait en risque d'incendie élevé, le quotidien belge La DH relayait une mise en garde du CTIF, l'association internationale des services d'incendie et de secours. Ces incidents restent rares, rappelait l'organisation, mais le risque augmente lors des vagues de chaleur extrêmes. La chaleur n'est pas indispensable, mais ces périodes riment souvent avec de longues heures de plein soleil.

À la fin de la vidéo d'Idaho Power, le responsable de l'atelier de l'entreprise résumait la leçon en une phrase : tout le monde transporte des bouteilles d'eau, il suffit de les garder hors du soleil.

Source : CBS News