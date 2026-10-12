Lidl lance un Monsieur Cuisine compact à 199 euros pour les petits plans de travail, voici ce qui change

Lidl sort le Monsieur Cuisine compact, un nouveau robot à 199 euros. Connecté au smartphone, il offre huit modes de cuisson idéals pour les petits espaces.

Le célèbre robot multifonction de Lidl se décline dans une toute nouvelle version. L'enseigne lance le Monsieur Cuisine compact (modèle SMCC 1100 A1), un appareil pensé pour ceux qui manquent de place sur leur plan de travail. Vendu 199 euros à l'occasion de son lancement, il reprend les codes de son grand frère tout en réduisant drastiquement ses dimensions.

Le marché des robots cuiseurs impose souvent de sacrifier une grande partie de sa cuisine. Ce nouveau modèle cible directement les étudiants, les personnes seules ou les couples, avec une capacité utile de 1,5 litre contre les 3 litres habituels du modèle classique de la marque.

Huit modes de cuisson et une connexion au smartphone

Malgré sa taille réduite, l'appareil conserve une puissance de 1100 watts et regroupe huit fonctions distinctes. Il permet de cuire, faire revenir, cuire à la vapeur, mixer, pétrir, hacher, émulsionner et de cuire sous vide. L'écran de la machine disparaît au profit d'une commande via smartphone. Le robot se connecte directement au réseau Wi-Fi de la maison.

Grâce à l'application gratuite Monsieur Cuisine, les paramètres de cuisson sont envoyés depuis le téléphone vers le robot. Cette fonction de guidage pas-à-pas accompagne l'utilisateur sur plus de 400 recettes intégrées au système.

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Un équipement complet vendu sous la barre des 200 euros

Le robot intègre une balance de précision allant jusqu'à 3 kilos, avec une pesée au gramme près effectuée directement dans le bol en acier inoxydable. Il possède dix niveaux de vitesse de mixage, complétés par une fonction Turbo pour les aliments résistants.

Lidl commercialise ce nouveau modèle à 199 euros au lieu de 249 euros. La boîte contient le bol mixeur, un ensemble de lames, un panier de cuisson pour les légumes, un accessoire mélangeur pour les blancs en neige, une spatule et un support amovible pour poser son smartphone. À l'exception de ce support, tous les accessoires passent au lave-vaisselle.

Source : Lidl