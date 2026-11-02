Les magasins belges peuvent désormais ouvrir 7j/7 jusqu'à 21h : voici pourquoi les petits commerçants risquent de ne pas suivre

En Belgique, les commerces ont désormais l’autorisation d’ouvrir tous les jours de la semaine et jusqu’à 21h, soit une heure de plus chaque jour.

En Belgique, une nouvelle loi a été appliquée dans le monde du commerce. Jusqu’à présent, les commerçants devaient respecter un jour de fermeture hebdomadaire obligatoire et pouvaient ouvrir jusqu’à 20h maximum chaque jour.

Ces règles ont changé puisque les commerces sont désormais autorisés à ouvrir 7j/7. Ils peuvent également fermer à 21h, soit une heure plus tard qu’auparavant. À noter que les commerçants sont autorisés à changer leurs horaires, mais que cela reste une possibilité et non une obligation. Chaque gérant est libre de faire le nombre d'heures qu'il souhaite.

Ouvrir le dimanche après-midi

Cette nouveauté est entrée en vigueur le 13 août dernier afin de répondre à la demande des consommateurs, qui exigeaient plus de flexibilité, comme le rapporte le média belge VRT NWS. Cette mesure a également été prise dans le but de lutter contre la concurrence du commerce en ligne et des magasins des pays frontaliers, où les horaires sont plus souples, comme en France, aux Pays-Bas et au Luxembourg.

Les boulangeries et boucheries, ainsi que les magasins d’alimentation comptant moins de cinq travailleurs par établissement, étaient déjà autorisés à faire travailler leur personnel le dimanche après-midi. La règle est la même pour les marchands de journaux, les buralistes et les fleuristes, ainsi que les commerces situés dans des zones touristiques comme les magasins d’ameublement et les jardineries.

Les commerçants vont-ils ouvrir plus tard ?

Alors les commerçants vont-ils profiter de cette occasion pour travailler davantage ? Contre toute attente, cela pourrait ne pas être le cas. En effet, les commerçants doivent analyser la situation et s’assurer que les heures d’ouverture supplémentaires génèrent assez de clients et de chiffre d’affaires pour compenser l’augmentation du temps de travail.

En plus de cela, certains commerçants estiment qu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir jusqu’à 21h, car la fréquentation baisse en soirée.

“Les consommateurs ne peuvent pas manger plus de pain qu’ils ne le font déjà. De plus, une ouverture prolongée entraîne des coûts supplémentaires, notamment en termes de personnel et d’énergie. Au bout du compte, le résultat financier doit rester positif. Nous constatons que les ventes commencent à ralentir après 19h. Chaque commerçant devra donc décider lui-même si ces heures d’ouverture supplémentaires en valent la peine. Reste donc à savoir combien de détaillants profiteront de cet élargissement des horaires”, a indiqué Luc Ardies, de Buurtsuper, l’organisation qui regroupe les supermarchés indépendants de France.

Si elle attire peu les commerçants indépendants, cette nouveauté devrait être bénéfique pour les grandes chaînes de supermarchés, qui ouvriront plus tard et tous les jours de la semaine. Malheureusement, cette ouverture tardive risque d'accentuer la concurrence à laquelle font face les petits commerçants.

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Quelle est la situation en France ?

En France, il est possible de travailler le dimanche à condition de ne pas enchaîner plus de six jours de travail par semaine. Le salarié doit avoir au moins un jour de repos. Dans certains domaines, comme dans les commerces alimentaires, le travail le dimanche est obligatoire s’il est prévu dans le contrat de travail. Dans les autres cas, le salarié doit écrire et signer un document pour dire qu’il est volontaire pour travailler le dimanche. Concernant les horaires, aucune limite n'est imposée concernant l'ouverture ou la fermeture des magasins et les commerçants doivent gérer eux-mêmes leurs horaires, tout en respectant le temps de travail légal des salariés. C'est notamment pour cette raison que Lidl a pu changer les horaires de tous ses magasins en France facilement.

En Belgique, si cette nouvelle règle ne changera pas le quotidien de certains commerçants, elle reste une bonne nouvelle pour les consommateurs qui pourront profiter d’horaires élargis dans certains magasins.