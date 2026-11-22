Le comité social et économique de Lidl a décidé que les 1 630 magasins en France ouvriront trente minutes plus tôt, même le dimanche.

Une décision inattendue. À la suite d'une décision du comité social et économique du géant de supermarché Lidl prononcée le 7 octobre, les 1 630 magasins en France ouvriront trente minutes plus tôt, selon une information du média spécialisé LSA.

Une demi-heure plus tôt. Désormais, tous les magasins Lidl ouvriront à 8 heures le matin, et non 8h30, comme jusqu’ici. Le soir, la fermeture, 20h, sera aussi la même pour tout le monde.

Annoncée le 7 octobre lors d’un comité social et économique (CSE), la décision n’a pas trop surpris les syndicats.

Un gain de chiffres d’affaires conséquent

D’une part, Lidl menait le test depuis plusieurs mois dans une poignée de magasins dans l’est de la France. D’autre part, l’enseigne avait déjà généralisé l’ouverture de ses magasins le dimanche matin, de 8h à 12h15.

En juin 2025, elle avait élargi à 750 magasins supplémentaires cette ouverture symbolique. Le gain de chiffre d’affaires estimé, à hauteur de 7 millions d’euros par matinée ouvert, est loin d’être négligeable.

Selon Lidl, ce choix offre « en clarté commerciale » en proposant un horaire unique pour tous les magasins du pays. Les portes des magasins seront donc ouvertes dès 8h au lieu de 8h30 actuellement. Ce nouvel horaire concernera les sept jours de la semaine.

La suite après cette vidéo

Attirer la clientèle matinale

Certains supers ou hypermarchés n'ouvrant pas avant 9h, l'enseigne Lidl cherche donc à se rapprocher voire à devancer ses concurrents, rapporte toujours le média LSA.

L'objectif est également de s'accorder avec d'autres boutiques qui n'ouvrent qu'à 8h du matin et d'attirer une clientèle matinale. Lidl mise également sur son offre de viennoiseries pour séduire une clientèle de lève-tôt.

Cette modification n'impactera pas les salariés. Les plages de travail seront juste ajustées. Fin septembre dernier, Lidl a récupéré les magasins Auchan installés dans 17 villes du pays.