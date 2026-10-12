Retraite Agirc-Arrco : coup dur pour 14 millions de retraités, la hausse de novembre ne dépassera pas 1,9 % et pourrait tomber à 1,2 %

Les 14 millions de retraités du privé s'attendaient à une hausse de 2 % de leur pension Agirc-Arrco en novembre. Le pourcentage final sera nettement inférieur.

Les syndicats et le patronat doivent se réunir le mercredi 14 octobre 2026 pour fixer la revalorisation annuelle des pensions complémentaires Agirc-Arrco.

Cette décision concerne directement 14 millions de retraités du secteur privé. Jusqu'à présent, ces derniers espéraient obtenir une augmentation de 2 % sur leur versement de novembre. Cet objectif vient d'être officiellement écarté.

Un plafond légal revu à la baisse

Le règlement du régime Agirc-Arrco obéit à une règle stricte. Il interdit formellement de revaloriser les pensions à un rythme supérieur à celui de l'évolution des salaires. Les dernières données économiques viennent de tomber et bloquent l'augmentation. Le plafond maximal de la revalorisation est donc figé à 1,9 %.

Cette première limite restreint les attentes des retraités. La réalité de la fiche de paie de novembre pourrait être encore plus sévère.

Le scénario d'une augmentation à 1,2 %

La revalorisation finale dépendra de la santé financière des caisses. Pour protéger les réserves de l'Agirc-Arrco, les règles de gestion autorisent les instances à limiter la hausse en la déconnectant de l'inflation. Les prévisions actuelles indiquent que l'augmentation pourrait fondre pour atteindre seulement 1,2 %.

Le taux définitif sera tranché lors des négociations du 14 octobre. Le climat s'annonce extrêmement tendu entre les représentants syndicaux et le patronat. L'année dernière, un désaccord profond avait conduit à un gel total des pensions complémentaires. Les syndicats exigent aujourd'hui la plus forte hausse possible. La direction de l'Agirc-Arrco a déjà fermé la porte à tout rattrapage du gel de l'année précédente.

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Un resserrement sur toutes les pensions

Cette restriction sur le régime complémentaire s'ajoute aux récentes annonces du gouvernement concernant le régime de base. Le projet de budget prévoit le gel des retraites supérieures à 1 260 euros, couplé à une réduction de l'abattement fiscal sur l'impôt sur le revenu.

Le patronat garde le silence avant de s'asseoir à la table des négociations. Un nouveau blocage des pensions arrangerait financièrement l'État. Une telle décision limiterait le déficit global du système de retraites et freinerait la dette publique. Les partenaires sociaux devront impérativement trouver un accord s'ils veulent conserver le contrôle sur la gestion de leur régime.