Pneus hiver obligatoires dès le 1er novembre dans 34 départements : depuis 2021, l'amende de 135 euros n'a jamais été appliquée

Du 1er novembre au 31 mars, chaînes ou pneus 3PMSF sont exigés dans certaines communes de montagne. Le décret créant l'amende n'est toujours pas paru.

Dès le 1er novembre 2026, chaînes ou pneus hiver redeviennent obligatoires dans une partie des communes de montagne. La règle existe depuis 2021, mais elle n'a encore jamais été sanctionnée : le décret qui doit créer l'amende n'est toujours pas paru.

L'obligation court jusqu'au 31 mars 2027, a rappelé Service-Public le 20 octobre. Elle vise tous les véhicules de quatre roues et plus, des voitures aux poids lourds, en passant par les utilitaires, les camping-cars, les bus et les autocars.

Un panneau marque l'entrée de la zone

La règle ne s'applique pas à des départements entiers. Ce sont les préfets de 34 départements, répartis dans les Alpes, en Corse, dans le Massif central, le Jura, les Pyrénées et les Vosges, qui fixent la liste des communes concernées, après concertation avec les élus locaux.

Sur la route, un panneau signale l'entrée dans la zone. Il représente une montagne, des chaînes et un pneu, avec un panonceau qui précise la période d'application. Un second panneau indique la sortie. Cette signalisation n'est pas un détail : sans elle, la mesure ne peut pas être imposée aux conducteurs, souligne Service-Public.

La carte des communes et les arrêtés préfectoraux sont consultables sur le site de la Sécurité routière, utile avant un départ au ski.

Le symbole à vérifier sur vos pneus

Deux options permettent d'être en règle. La première consiste à rouler avec quatre pneus hiver. Ils doivent porter le marquage 3PMSF, une montagne à trois pics surmontée d'un flocon. Depuis le 1er novembre 2024, la seule mention M+S ne suffit plus : avec ces pneus, il faut aussi avoir des chaînes ou des chaussettes à bord.

La seconde option : garder dans le véhicule des chaînes métalliques ou des chaussettes textiles capables d'équiper au moins deux roues motrices. Les chaînes sont conseillées si vous circulez souvent dans ces zones, les chaussettes suffisent pour un usage occasionnel. Dans les deux cas, elles doivent correspondre à la taille des roues et pouvoir passer entre la roue et la carrosserie.

Les poids lourds qui tractent une remorque ou une semi-remorque doivent emporter ces dispositifs amovibles, même s'ils sont équipés de pneus hiver. Les véhicules en pneus à clous, eux, sont dispensés.

La suite après cette vidéo

Cinq hivers sans la moindre amende

Le montant de 135 euros ressurgit chaque automne. Il ne peut toujours pas être appliqué. En novembre 2025, la sénatrice de Haute-Savoie Sylviane Noël a interrogé le ministère de l'Intérieur sur le régime de sanctions. La réponse du ministère, publiée le 12 février 2026, ne laisse pas de place au doute :

Depuis l'origine, la mesure a été appliquée de manière pédagogique, sans sanction.

Le ministère précise qu'une amende ne peut être créée que par décret. Ce texte n'a pas pu paraître en 2025, en raison de la publication tardive d'un arrêté du 30 octobre 2025 sur les dispositifs antidérapants. Fin septembre 2026, il n'était toujours pas publié au Journal officiel, selon Le Blog Auto et Mondial.paris.

Partir sans équipement reste risqué pour autant. Le panneau B26, qui impose les chaînes sur une route enneigée, est bien sanctionnable : contravention de deuxième classe, jusqu'à 150 euros. Les chaînes doivent alors être montées sur les roues, pas seulement rangées dans le coffre.

Source : Service-Public & Sénat