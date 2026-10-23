Il passe sa chaudière en position « été » et purge ses radiateurs un par un : sa consommation de chauffage peut baisser jusqu'à 15 %

Gargouillis, haut du radiateur tiède : de l'air est piégé dans le circuit. Voici l'ordre à suivre pour le purger et la pression à vérifier ensuite.

Un radiateur tiède en haut et chaud en bas, ou qui gargouille dès qu'il se met en route : c'est le signe que de l'air est piégé dans le circuit. Le chasser prend quelques minutes par appareil, et SuisseEnergie, le programme de l'Office fédéral de l'énergie suisse, estime qu'une purge régulière peut réduire la consommation d'énergie jusqu'à 15 %.

Le geste concerne les radiateurs à eau chaude, reliés à une chaudière (gaz, fioul, granulés ou électrique) ou à une pompe à chaleur. Leur circuit est fermé. Des bulles d'air finissent quand même par s'y glisser, surtout pendant les mois où le chauffage reste coupé. Elles remontent en haut des radiateurs, l'eau chaude n'y circule plus et la pièce chauffe moins bien.

Le bon moment : chaudière coupée, radiateurs froids

L'idéal est de purger à l'automne, avant de relancer le chauffage. S'il tourne déjà, il faut éteindre la chaudière ou la passer en position « été », puis attendre une trentaine de minutes que les radiateurs refroidissent. L'eau qui s'échappe peut être brûlante. Et sur un radiateur froid, l'air reste accumulé en haut, là où se trouve la vis de purge, explique l'association de consommateurs belge Test-Achats.

Côté matériel, une clé de purge suffit. Elle coûte moins de 10 euros, et un tournevis plat ou une pince multiprise peuvent faire l'affaire selon le modèle de vis. Prévoyez aussi un petit récipient, des chiffons et des gants.

Du radiateur le plus proche au plus éloigné

L'ordre compte. Test-Achats conseille de commencer par le radiateur le plus proche de la chaudière, pour suivre le sens de circulation de l'eau, puis d'avancer vers les plus éloignés. Dans un logement à étages, on part du niveau le plus bas pour finir par le plus haut. SuisseEnergie compte environ 45 minutes pour purger dix radiateurs.

Placez le récipient sous la vis de purge, en haut du radiateur, et ouvrez-la doucement. Un sifflement indique que l'air s'échappe. Laissez faire jusqu'à ce qu'un filet d'eau régulier coule, sans bulles, puis refermez aussitôt. Passez ensuite au radiateur suivant.

Une eau noire et une aiguille à surveiller

L'eau qui sort est souvent sombre. Rien d'inquiétant : SuisseEnergie précise qu'elle est déjà dégazée et qu'elle protège les canalisations de la corrosion. Mieux vaut donc ne pas en laisser couler plus que nécessaire.

Une fois tous les radiateurs purgés, reste l'étape que beaucoup oublient : la pression. En évacuant l'air, on retire aussi un peu d'eau du circuit. Sur le manomètre de la chaudière, l'aiguille doit se trouver dans la zone verte, ou entre les valeurs indiquées dans la notice. Dans une maison, elle se situe généralement entre 1 et 1,5 bar. Si elle est descendue trop bas, on rajoute de l'eau par le robinet de remplissage avant de rallumer le chauffage.

Un radiateur reste froid malgré tout ? Test-Achats invite à vérifier sa vanne du bas, parfois restée complètement fermée. Elle doit être ouverte et réglée selon la température souhaitée.

Quant à la fréquence, SuisseEnergie recommande de purger chaque automne dès que les radiateurs font du bruit ou ne chauffent qu'en partie, et au minimum tous les trois ans, même sans aucun symptôme.

Source : SuisseEnergie & Test-Achats