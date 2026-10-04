Téléphone en charge sous l'oreiller : Apple met en garde contre cette pratique

Apple le déconseille dans sa notice et les pompiers le répètent : un téléphone en charge sous l'oreiller peut surchauffer. Voici pourquoi et comment faire.

Le 5 avril 2026, peu avant midi, un appartement du rez-de-chaussée prend feu boulevard de Picpus, dans le 12e arrondissement de Paris. D'après le parquet, l'incendie est parti d'un matelas qui se trouvait en contact avec un chargeur de téléphone défectueux. Aspirées par la cage d'escalier, les flammes et les fumées montent jusqu'au 6e étage. Une quinzaine d'habitants sont évacués, dix personnes sont intoxiquées, dont une en urgence absolue.

Ce drame renvoie à un geste que beaucoup font sans y penser : glisser son téléphone en charge sous l'oreiller, ou le laisser branché sur la couette jusqu'au matin. Pompiers, associations de consommateurs et fabricants sont pourtant d'accord sur un point : le lit fait partie des pires endroits pour recharger un smartphone.

Ce que dit vraiment la notice de votre iPhone

L'avertissement ne vient pas seulement des secours. Apple l'a écrit noir sur blanc dans les informations de sécurité de l'iPhone, une page que très peu d'utilisateurs ont déjà ouverte. Dans la rubrique consacrée à l'exposition prolongée à la chaleur, le fabricant donne cet exemple très concret :

Par exemple, ne dormez pas sur un appareil, un adaptateur secteur ou un chargeur sans fil. Veillez en outre à ne pas les placer sous une couverture, un oreiller ou votre corps lorsqu'ils sont connectés à une source d'alimentation.

La marque demande aussi de garder le téléphone, son adaptateur et tout chargeur sans fil dans un endroit bien aéré pendant la recharge, et d'éviter de dormir ou de s'asseoir sur le câble. En tête de la même page, elle prévient que ne pas respecter ces consignes peut provoquer un incendie, une électrocution, des blessures ou des dégâts matériels.

Pourquoi l'oreiller transforme la recharge en risque

Une batterie qui se recharge produit de la chaleur, tout comme le bloc chargeur. Posé sur une table, l'appareil la dissipe dans l'air. Sous un oreiller, une couette ou un corps endormi, cette chaleur reste piégée dans des tissus qui, en plus, peuvent s'enflammer.

Or les smartphones fonctionnent avec des batteries lithium-ion, sensibles à la température. Dans sa documentation technique, Apple décrit ce qu'il appelle un incident thermique : une réaction chimique en chaîne, très rapide, à l'intérieur d'une cellule de la batterie. Parmi les déclencheurs cités figurent les chocs, les réparations mal faites et les températures qui sortent de la plage de fonctionnement prévue. C'est le même principe qu'en pleine canicule, lorsque la chaleur ambiante s'ajoute à celle de l'appareil et que la surchauffe des téléphones devient un vrai sujet.

Le moment compte aussi. La nuit, personne ne remarque une odeur de plastique chaud ou un filet de fumée. Dans leur bulletin de prévention sur les batteries lithium-ion, les pompiers de New York demandent de ne pas recharger un appareil sur son lit ou à proximité, et de ne pas laisser une batterie en charge pendant la nuit ou sans surveillance. En Suisse, le Bureau de prévention des accidents déconseille lui aussi de recharger un téléphone sur un matelas ou sous une couette, et recommande une surface résistante au feu, loin des matériaux inflammables.

Aux États-Unis, les pompiers de Newton, dans le New Hampshire, avaient d'ailleurs publié en 2017 la photo de draps et d'oreillers brûlés à côté d'un chargeur, pour montrer que ce genre d'accident peut arriver chez n'importe qui.

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Le chargeur bas de gamme, l'autre suspect

À Paris, c'est un chargeur défectueux qui a été mis en cause. C'est l'autre moitié du problème. En 2020, l'UFC-Que Choisir a testé 20 chargeurs de smartphone vendus en France : seuls 4 respectaient la réglementation, et 11 présentaient des défauts électriques, comme l'absence de protection contre les surcharges et les courts-circuits. L'association conseillait déjà de ne pas mettre son téléphone en charge la nuit, et surtout de ne pas le poser sous la couette.

Les contrôles officiels vont dans le même sens. Selon une réponse du gouvernement publiée par l'Assemblée nationale, la DGCCRF a analysé 60 chargeurs en 2019 : 51 n'étaient pas conformes, dont 28 jugés dangereux. En 2025, un test mené par l'UFC-Que Choisir avec d'autres associations européennes sur 54 chargeurs vendus par Shein et Temu a relevé 14 modèles dépassant la température maximale autorisée, dont un au-delà de 100 °C.

Un chargeur sans marquage ni protection, collé à un matelas pendant toute une nuit, cumule donc les deux facteurs de risque que pointent les pompiers et les associations.

Les bons réflexes pour recharger sans danger

Pas besoin de renoncer à son réveil ou à ses messages. Quelques habitudes suffisent :

Poser le téléphone sur une surface dure et dégagée, comme la table de nuit, jamais sur le lit, le canapé ou un coussin.

Ne pas s'endormir avec l'appareil, le câble ou le chargeur sous soi ou sous les draps.

Utiliser le chargeur d'origine ou un modèle conforme aux normes, avec les marquages obligatoires.

Remplacer tout câble effiloché et tout adaptateur dont la fiche ou le boîtier est abîmé, comme le demande Apple.

Brancher l'adaptateur directement sur une prise murale, ainsi que le recommande aussi le fabricant.

Certains signes doivent alerter. Apple cite une batterie qui fume, projette des étincelles, gonfle brusquement ou émet des sifflements et des claquements. Dans ce cas, il faut éloigner l'appareil de tout ce qui peut brûler et, au moindre doute, appeler les pompiers au 18 ou au 112.

Et même débranché, un téléphone oublié sous la couette n'est pas totalement anodin. Fin septembre, le quotidien suisse 20 minutes a raconté l'histoire de Tracy, 27 ans, réveillée par une forte chaleur dans le dos. Son iPhone, glissé sous la couette mais non branché, était brûlant, et de la fumée sortait de deux de ses objectifs. L'appareil ne fonctionnait plus.

Source : Apple, informations de sécurité importantes pour l'iPhone & UFC-Que Choisir