Les experts sont formels : la boule d'aluminium que tant de personnes glissent dans la machine à laver ne marche que dans un autre appareil

Mettre une boule d'aluminium dans sa machine à laver pour retirer l'électricité statique est inutile. Voici comment appliquer cette astuce correctement.

Il suffit de défiler quelques minutes sur TikTok pour tomber sur ce rituel étrange. Une personne déchire une feuille de papier aluminium, la froisse pour former une petite boule d'environ 5 centimètres, la jette dans le tambour de sa machine à laver au-dessus du linge et lance son cycle.

Le résultat promis ? Des vêtements sans électricité statique et débarrassés des poils d'animaux. L'astuce coûte à peine quelques centimes et prend dix secondes. Des milliers d'internautes l'ont donc adoptée, souvent sans comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur du tambour. La cible de cette méthode n'est ni la saleté ni les mauvaises odeurs.

La physique derrière la boule d'aluminium

Le problème visé est microscopique. Quand les tissus frottent les uns contre les autres, ils s'échangent de minuscules charges électriques. Un vêtement devient légèrement positif, l'autre légèrement négatif. Ces côtés opposés s'attirent comme des aimants. C'est l'explication scientifique des chaussettes qui collent au pull ou du linge qui crépite sous les doigts.

Ivana Dimitrova, professeure de physique à la Northeastern University, explique que ces transferts de charges s'accentuent particulièrement dans l'air sec, où l'électricité n'a nulle part où s'échapper. L'aluminium entre alors en jeu. Ce métal est un excellent conducteur d'électricité. Lorsqu'il touche une surface chargée, il absorbe une partie de la charge et la disperse.

En théorie, une boule de métal rebondissant contre les vêtements devrait donc retirer cette charge gênante. La réalité pratique s'oppose pourtant frontalement aux vidéos virales.

L'erreur de la machine à laver

Un détail fondamental échappe à presque tous les créateurs de ces astuces en ligne. L'électricité statique ne s'accumule quasiment jamais pendant le lavage. Les vêtements sont trempés. L'eau est partout et évacue naturellement les charges électriques bien avant qu'elles ne puissent s'additionner. Le guide officiel de la marque d'électroménager Whirlpool est catégorique sur ce point :

L'électricité statique se forme principalement pendant le processus de séchage ou lorsque l'on porte les vêtements.

Michelle Feng, experte en appareils électroménagers chez Hisense, confirme cette version. Placer une boule d'aluminium bien tassée dans le lave-linge ne fera probablement aucun mal à l'appareil. Cela n'aura simplement aucun effet anti-statique. Pire, des petits morceaux d'aluminium mal compactés risquent de se détacher et de boucher le filtre ou la pompe de vidange.

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Le seul appareil où l'astuce fonctionne

La boule d'aluminium révèle sa véritable utilité dans le sèche-linge. L'air y est chaud et sec. Les vêtements synthétiques s'y frottent à grande vitesse. C'est le climat idéal pour créer de l'électricité statique. Dans ce tambour, une boule d'aluminium lisse absorbe réellement une partie de la charge et laisse le linge moins collant à la sortie.

Pour appliquer cette méthode correctement et sans danger pour vos vêtements, respectez ces règles simples :

Déchirez une grande feuille d'aluminium de 25 à 30 centimètres de long. Froissez-la très fermement pour obtenir une boule compacte de 6 à 7 centimètres de diamètre, soit la taille d'une balle de tennis. Les petites boules lâches perdent des fragments coupants.

Pressez et faites rouler la boule sur votre plan de travail jusqu'à ce que toute la surface soit parfaitement lisse. Les bords tranchants rayent le tambour ou s'accrochent aux coutures.

Placez deux boules dans le sèche-linge avec vos charges de vêtements synthétiques (polaire, polyester, leggings).

Conservez les mêmes boules pour plusieurs cycles. Remplacez-les dès qu'elles commencent à s'écailler.

Évitez absolument cette astuce avec des vêtements délicats ou brodés. Le risque d'abîmer le tissu reste supérieur au bénéfice anti-statique.

Source : The Coolist