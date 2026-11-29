Depuis le mois de septembre 2026, un nouveau panneau hors norme a été installé dans le Haut-Jura. Explications.

Après les panneaux de signalisation classiques comme le sens interdit, ou encore la signalisation de virage, de chaussée glissante ou de passage piéton, place désormais à une autre version du panneau signalant la présence d'animaux sauvages.

Dans le Haut-Jura, un nouveau panneau représentant un lynx boréal est testé depuis le mois de septembre 2026. L'objectif de cette nouveauté ? Réduire les collisions entre les automobilistes et cette espèce protégée.

Le lynx boréal, une espèce protégée menacée par les collisions routières

L'idée étant de mieux faire connaître l'animal au public et de sensibiliser les conducteurs aux risques de collision sur les routes de cette région.

C'est un premier arrêté, publié en juillet 2026, qui a autorisé cette expérimentation sur dix tronçons de routes nationales, précisément : la RN5, entre Champagnole et Les Rousses, dans le Jura, et la RN57, entre Pontarlier et la frontière franco-suisse, dans le Doubs.

Un panneau de signalisation différent des autres



Ces nouveaux panneaux de signalisation ressemblent aux panneaux traditionnels signalant le passage d'animaux sauvages, avec un détail différent : la silhouette du fameux lynx.

Comme le précise Franceinfo, trois configurations seront testées pendant trois ans : un panneau seul, un panneau accompagné d'une indication sur la longueur de la zone à risque ou un panneau associé à une vitesse conseillée.

Crédit : Infos Dijon

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26 nouveaux tronçons concernés dans trois départements

Ce 24 novembre 2026, un nouvel arrêté ministériel étend l'expérimentation à plusieurs routes départementales de l'Ain, du Doubs et du Jura. Au total, ce sont 26 tronçons qui sont concernés, comme le rapporte le Journal officiel.

Selon le ministère de la Transition écologique, chaque année, une vingtaine de collisions avec le lynx boréal sont recensées sur les routes et constituent la première cause de mortalité de l'espèce.