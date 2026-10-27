Bois gratuit : cette commune le donne à ses habitants avant le 10 novembre, voici où le récupérer

À Saint-Georges-Buttavent, en Mayenne, la mairie offre le bois de son élagage aux habitants. Premier arrivé, premier servi, avant le 10 novembre.

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Du bois gratuit mis à disposition des habitants de Saint-Georges-Buttavent, en Mayenne

La mairie de Saint-Georges-Buttavent, en Mayenne, offre gratuitement à ses habitants le bois récupéré lors de ses derniers travaux d'élagage. Branches et troncs débités sont à retirer avant le 10 novembre 2026.

L'annonce a été publiée par la commune le 23 octobre. Elle fait suite aux travaux d'entretien des espaces verts menés par les agents municipaux. La règle est simple : premier arrivé, premier servi.

Où aller et ce qu'il faut savoir

Le lieu de retrait se situe à la mare, en bas de la rue de Guinefolle. Le bois est réservé exclusivement aux résidents de la commune. L'annonce ne mentionne ni inscription ni rendez-vous. Elle ne précise pas non plus de quantité maximale par foyer.

Le bois part en l'état. Ceux qui veulent le recouper sur place doivent apporter leurs outils. Le chargement et le transport sont entièrement à la charge des habitants.

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Gratuit, mais pas prêt à brûler

La commune ne parle ni de fendage ni de séchage, et ne dit pas si ce bois est destiné au chauffage. Or ce travail pèse sur le prix du bois acheté. Au deuxième trimestre 2026, d'après les prix nationaux du CEEB relayés par le fournisseur d'énergie Ohm Énergie, le stère de bûches de feuillus coûtait en moyenne 63,60 euros hors taxes en vrac pour des bûches de 1 mètre. Il atteignait 132,40 euros hors taxes sur palette pour des bûches sèches de 33 à 40 centimètres.

Même gratuit, un bois humide chauffe mal. L'ADEME recommande des bûches contenant au maximum 23 % d'eau et, à défaut d'indication du vendeur, au moins 18 mois de séchage.

Pour toute question, la mairie est joignable au 02 43 00 30 39.

Source : Mairie de Saint-Georges-Buttavent & Ohm Énergie

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Manon Moreau

Au sujet de l'auteur :

Journaliste polyvalente, Manon couvre aussi bien l'actualité chaude que les sujets de société, la culture et la vie pratique. Elle privilégie les angles concrets, les sources croisées et les explications accessibles, quel que soit le thème traité.

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