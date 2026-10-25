C'est confirmé : avec un permis B obtenu avant le 20 janvier 1975, vous pouvez conduire un camping-car de plus de 3,5 tonnes, sauf avec ces vieux permis

Une dérogation née en 1975 permet aux titulaires d'un ancien permis B de conduire un camping-car de plus de 3,5 tonnes. Certains vieux permis en sont exclus.

Si votre permis B date d'avant le 20 janvier 1975, il vous donne un droit que les permis plus récents n'ont pas. Vous pouvez prendre le volant d'un camping-car de plus de 3,5 tonnes, sans repasser le moindre examen.

Pour tous les autres, la règle est stricte. Au-delà de 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge (PTAC), il faut le permis C1, qui couvre les véhicules jusqu'à 7,5 tonnes. Le gouvernement reconnaît lui-même que de nombreux camping-cars récents atteignent cette limite une fois équipés, au risque d'une sanction pour surcharge.

Le chanteur Daniel Guichard fait partie des conducteurs qui profitent de l'ancienne règle. À 77 ans, il a raconté dans la presse voyager à bord d'un camping-car intégral d'environ 5,5 tonnes grâce à son vieux permis B. Sa femme, elle, n'a pas le droit de le conduire.

Un droit hérité de l'ancien permis

Ce privilège a une explication simple. Avant 1975, la catégorie B ne se définissait pas par le poids du véhicule mais par son nombre de places. Quand les règles ont changé, les conducteurs déjà titulaires ont gardé leurs droits.

Une circulaire du ministère datée du 10 juin 2010 en fixe le cadre. Le droit vise les véhicules de transport de personnes, dont les camping-cars, avec huit places assises au maximum en plus du conducteur. Le texte ne prévoit pas de plafond de poids. Le camping-car doit simplement rester sous le PTAC inscrit sur sa carte grise.

La même circulaire précise que les bénéficiaires ne sont soumis à aucune visite médicale pour l'exercer. Le droit est attaché à la catégorie B : il ne peut être retiré qu'en cas de suspension ou d'annulation du permis lui-même.

Ces vieux permis qui n'y ont pas droit

La date d'obtention ne suffit pas toujours. Le droit disparaît si le permis a été invalidé ou annulé après le 20 janvier 1975. Un conducteur qui a perdu son permis puis l'a repassé dans les années 1980 ne peut donc plus conduire ces camping-cars avec son permis B.

Même chose pour un permis obtenu après cette date par échange d'un permis étranger, par validation d'un diplôme professionnel ou par conversion d'un brevet militaire. Dans ces cas, c'est la date de l'échange, de la validation ou de la conversion qui compte, pas celle du premier examen.

Une autre précision se perd souvent dans les témoignages : la date limite n'est pas « avant 1976 », comme on le lit parfois, mais bien le 20 janvier 1975. Un permis passé au printemps 1975 n'ouvre pas ce droit.

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Le code 79, indispensable pour passer la frontière

En France, le permis B d'avant 1975 suffit. Pour rouler à l'étranger, le code européen 79 doit figurer sur le permis, en face de la catégorie B.

Le gouvernement l'a rappelé dans une réponse publiée au Journal officiel le 1er septembre 2026. Grâce à la reconnaissance mutuelle des permis dans l'Union européenne, ce code permet aux conducteurs français concernés de conduire un camping-car de plus de 3 500 kg dans un autre État membre.

Il ne compte pas pour autant élargir les exceptions. Dans cette même réponse, il refuse d'étendre aux véhicules de collection de plus de 3,5 tonnes la dérogation dont bénéficient les pompiers et les associations de sécurité civile, qui peuvent conduire ces véhicules avec un permis B pour leurs missions.

Avant un départ hors de France, le plus simple reste de regarder la ligne de la catégorie B sur votre permis. Si le code 79 n'y figure pas, la circulaire de 2010 prévoyait d'adresser la demande à la préfecture du lieu de résidence.

Source : Service-Public.fr & Assemblée nationale